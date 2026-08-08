জলজ্যান্ত আস্ত গ্রাম প্রকাশ্য়েই 'গায়েব'! সরকারের খাতায় চিহ্নই নেই খলসির; জনগণনায় আশ্চর্য সংকট

বিধান সরকার: হুগলির চুঁচুড়া-মগড়া ব্লকের হোয়েরা দিগসুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম একটি গ্রাম 'খলসি'। এই গ্রামে প্রায় ২,২০০ মানুষের বসবাস এবং ভোটার সংখ্যা ১২০০-র বেশি। অথচ সরকারি ডিজিটাল নথি বা সেনসাস খাতায় এই গ্রামের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই! পঞ্চায়েতের বাকি ১৭টি গ্রামের নির্দিষ্ট 'সেনসাস কোড' ও নাম থাকলেও, সরকারি জায়গা থেকে খলসি গ্রামের নাম পুরোপুরি গায়েব। ফলে দেশজুড়ে জাতীয় জনগণনার প্রথম পর্যায়ের স্ব-গণনার কাজ শুরু হতেই চরম অস্তিত্ব সংকটে পড়েছেন গ্রামবাসীরা।
কী কী সমস্যার মুখে পড়েছেন গ্রামবাসীরা?
সরকারি রেকর্ডে গ্রামের নাম না থাকায় জন্ম শংসাপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন জরুরি সরকারি কার্ডে নিজের গ্রামের নাম তুলতে পারছেন না বাসিন্দারা। চিঠি বা কোনও পার্সেল এলে তা খলসি গ্রামে না গিয়ে ১ কিলোমিটার দূরে পাশের 'দিগসুই' গ্রামের ঠিকানায় চলে যায়। অনেক সময় ঠিকানা না পেয়ে তা ফেরতও চলে যায়। নিজের গ্রামকে সরকারি দরকারে বাধ্য হয়ে কখনও 'পাড়া', কখনও 'রাস্তা', আবার কখনও কোনও ভবনের নামে পরিচয় দিতে হচ্ছে।
ডিজিটাল পোর্টালে অনুপস্থিতি
জনগণনার সেনসাস পোর্টালে পিন কোড দিয়ে অনুসন্ধান করলেও খলসি গ্রামের নাম পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামবাসী অপূর্ব ঘোষ জানান, আট মাস আগে চুঁচুড়া হাসপাতালে তাঁর সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু শিশুর জন্ম শংসাপত্র তোলার সময় দেখা যায়, সরকারি তালিকায় খলসি গ্রামের কোনও নামই নেই। অন্যান্য বাসিন্দা অমিতাভ ও প্রশান্ত ঘোষদের বক্তব্য, ভোটার কার্ডের সমস্যা আগে মেটানো হলেও এবার দেখা যাচ্ছে পুরো খলসি গ্রামকে স্বকীয় মর্যাদা না দিয়ে পাশের দিগসুই গ্রামের অধীনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের যুগে দিনে দিনে সমস্যা আরও বাড়ছে। এই গ্রামকে স্বাধীন ও স্বীকৃত গ্রাম হিসেবে সরকারি খাতায় তোলার দাবিতে বিডিও, এসডিও, জেলাশাসক থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারেও লিখিত আবেদন জানিয়েছেন তারা।
কী বলছে জেলা প্রশাসন?
বিষয়টি স্বীকার করে হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী জানিয়েছেন, এটি একটি ম্যাপ-সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত ত্রুটি । খলসী গ্রামের নতুন করে জিও-ম্যাপিং করা প্রয়োজন। বিষয়টি সমাধান করার জন্য ইতিমধ্যে ‘ডাইরেক্টর অফ সেনসাস’-কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে এবং দ্রুত এই ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া হবে।
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