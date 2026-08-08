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জলজ্যান্ত আস্ত গ্রাম প্রকাশ্য়েই 'গায়েব'! সরকারের খাতায় চিহ্নই নেই খলসির; জনগণনায় আশ্চর্য সংকট

Village missing: বাস্তবে প্রায় ২২০০ মানুষের ভিড়, ১২০০ ভোটার— অথচ সরকারি খাতায় গ্রামটির কোনও চিহ্নই নেই! জনগণনা শুরু হতেই দেখা গেল সেনসাস পোর্টাল থেকে গায়েব আস্ত এক গ্রাম। কীভাবে সরকারি নথি থেকে হঠাৎ উবে গেল 'খলসি'? এটা কি স্রেফ প্রযুক্তির ভুল, নাকি এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনো গভীর চক্রান্ত?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 08, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:04 PM IST
জলজ্যান্ত আস্ত গ্রাম প্রকাশ্য়েই 'গায়েব'! সরকারের খাতায় চিহ্নই নেই খলসির; জনগণনায় আশ্চর্য সংকট
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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