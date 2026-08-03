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বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে না আসায় ৫০০ টাকা করে জরিমানা আমন্ত্রিতদের! ভাইরাল পোস্টারে জোর চর্চা

Wedding anniversary fine: প্রত্যেক পরিবারকে ৫০০ টাকা করে দিয়ে পরে বাড়িতে গিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে। এই মর্মে পোস্টার।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 03, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:42 PM IST
বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে না আসায় ৫০০ টাকা করে জরিমানা আমন্ত্রিতদের! ভাইরাল পোস্টারে জোর চর্চা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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