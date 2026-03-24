English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  LPG Crisis: হুগলিতে হইচই: বারবার নিভে যাচ্ছে আভেন, নতুন ডেলিভারি হওয়া সিলিন্ডার ধরে নাড়া দিতেই ছলাত্‍ছল

LPG Crisis: নিরঞ্জন মণ্ডল নামে ওই গ্রাহক গ্যাস কাউন্টারে লিখিত অভিযোগ জমা করেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 24, 2026, 07:27 PM IST
বিধান সরকার: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে বাজারে আকাল এলপিজি সিলিন্ডারের। সিলিন্ডার বুক করে তা ডেলিভারি পেতে জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে আমজনতার। আরও খারাপ অবস্থা বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের। সেখানে তো বুক করেও মিলছে না। কোথাও কোথাও ১৯ কেজির ওই সিলিন্ডারের জন্য হাঁকা হচ্ছে বিপুল টাকা। এরকম এক পরিস্থিতিতে অদ্ভূত এক ঘটনা ঘটল হুগলির হুগলির পোলবায়।

Add Zee News as a Preferred Source

পোলবার সংগ্রামপুর এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন নাথ নামে এক গ্রাহকের বাড়িতে খন্যান থেকে ইন্ডেন গ্যাসের সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। গ্রাহকের অভিযোগ গত ১৭ তারিখে তিনি এই গ্যাস বুক করেছিলেন। রান্না করতে গিয়ে বার বার ওভেন নিভে যাচ্ছে দেখে সিলিন্ডারটি পুনরায় খতিয়ে দেখেন। দেখা যায় ওই সিলিন্ডার থেকে জল বের হচ্ছে। এমন ঘটনায় চাঞ্চলও ছড়ায়। তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তি গ্যাস সিলেন্ডার নিয়ে খন্যানের ইন্ডেন গ্যাসের অফিসে যান। তাকে গ্যাসের সিলিন্ডারটি পাল্টে দেওয়া হয়। 

আরও পড়ুন-কান্নাকাটিতে মানভঞ্জন, রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মণের প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন 'বিদ্রোহী' খগেশ্বর

আরও পড়ুন-রান্নাঘরের তালা খুলতেই হতবাক স্কুলকর্মী, সবকিছু পড়ে রয়েছে, ২ সিলিন্ডারই হাওয়া

নিরঞ্জন মণ্ডল নামে ওই গ্রাহক গ্যাস কাউন্টারে লিখিত অভিযোগ জমা করেন। এ বিষয়ে নিরঞ্জনবাবুর ভাগ্না সজল মন্ডল বলেন, এমনিতেই গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক সমস্যার পর গ্যাস পেয়েছি। তারপরে সিলিন্ডার থেকে জল বের হচ্ছে। এটা খুবই চিন্তার বিষয়। যদিও ওই গ্যাস কাউন্টারের মেকানিক সুমন্ত ঘোষ এ বিষয়ে এদিন বলেন, সিলিন্ডারটি চেকিংয়ের জন্য গোডাউনে পাঠানো হয়েছে, ওই গ্রাহককে নতুন গ্যাস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের গন্ডগোলের জেরে আটকে যায় ভারতের এলপিজি ভর্তি জাহাজ। জানা গিয়েছিল ইরান সেই জাহাজ আটকে দিয়েছে হরমুজ প্রণালীতে। পরে ইরান জানায় ভারতের জাহাজ তারা আটকায়নি। শেষপর্যন্ত ইরানের সহায়তায় সেই এলপিজি ভর্তি ২ জাহাজ ভারতে এসেছে। ফলে আসার আলো দেখছে কেন্দ্র। কিন্তু এখনওপর্যন্ত দেশে রান্নার গ্য়াসের সিলিন্ডারের জোগান স্বাভাবিক হয়নি। তার মধ্যে চলছে পোলবার মতো ঘটনা। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
LPG CrisisHooghly NewsWater in LPG Cylinder
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বাস-অটোর নতুন ভাড়া, বাদ গেল না লঞ্চও-- জারি সরকারি বিজ্ঞপ্তি
.

পরবর্তী খবর

Christiano Ronaldo Son Dating: কখনও সোফায় তো কখনও জলে, ২৭ বছরের বোল্ড ব্রাজিলিয়ান মডেলের...