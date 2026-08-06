৩ মাস বেতন নেই কর্মীদের, হাসপাতালেই দোকানঘর! মানকুণ্ডুর 'আনন্দ আশ্রম'-এ দুর্নীতির তদন্তে বিধায়কের বড় ঘোষণা

বিধান সরকার: মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতালের নাম বদলে হয়েছিল "আনন্দ আশ্রম"। সেই আনন্দ আশ্রমে ভূরি ভূরি বেনিয়ম, আর্থিক দূর্নীতির অভিযোগ। তদন্তে গঠন করা হল ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি।
হাওড়া ব্যান্ডেল মেন লাইনে পশ্চিম পারে অবস্থিত মানকুন্ডু মানসিক হাসপাতাল।১ ৯৩৯ সালে প্রায় ২২ বিঘা জমির উপর গড়ে তুলে ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক হরনাথ বসু। মানসিক রোগিদের চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতাল চালু হয়েছিল। একটা সময় এই হাসপাতাল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শুধু আউটডোর পরিষেবা চালু ছিল। দীর্ঘদিন ভগ্ন দশা থাকার পর সরকারি সাহায্যে পুরনো ভবন সংস্কার নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। ৬০ শয্যার তিনতলা ভবন তৈরি হয়। ট্রাস্টি দ্বারা পরিচালিত এই হাসপাতাল ভদ্রেশ্বর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের খাঁ রোডের পাশে অবস্থিত। ২০১১ সালে ভদ্রেশ্বর পুরসভা পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।
স্বাধীনতার আগে তৈরি এই হাসপাতাল নিয়ে বহু অভিযোগ সামনে এসেছে। বিধানসভা নির্বাচনের পর পরই ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান সহ তৃণমূল কাউন্সিলররা পদত্যাগ করেন। পুরবোর্ড ভেঙে যায়। ফলে মানসিক হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তারা গত তিন মাস বেতন পাননি বলে দাবি। খবর পেয়ে চন্দননগর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরোপ্রশাসক তথা চন্দনগর মহকুমা শাসক আশুতোষ কুমার মানসিক হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।
যেসব অভিযোগ সামনে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে, মানসিক হাসপাতালের জায়গায় তৈরি হয়েছে শতাধিক দোকানঘর। সেই দোকানঘর টাকা নিয়ে বিক্রি করা হলেও এখনও হ্যান্ডওভার হয়নি। ৮০ হাজার থেকে দু লাখ টাকা দিয়েও দোকানঘর পাননি, এরকম অনেকেই রয়েছেন। হাসপাতালের ভিতরে থাকা পুকুর, গাছ, সাইকেল স্ট্যান্ড এবং পরিকাঠামোগত দুর্নীতিরও অভিযোগ রয়েছে।
বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, দেশের দ্বিতীয় প্রাচীন মানসিক হাসপাতাল অথচ এখানে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। চন্দননগর বিধানসভা এলাকার ভদ্রেশ্বর পুরসভায় অনেক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। সেগুলো একে একে আমরা খুঁজে বার করছি। পুরসভার প্রশাসক সেগুলো দেখছেন। প্রথমে এখানে যারা কর্মীরা রয়েছেন তাদের বেতনের ব্যাপারটা দেখা হচ্ছে। অনেকে রয়েছেন যারা পুরসভায় চাকরি করেন। আবার মানসিক হাসপাতালেও চাকরি করেন।
অনেকগুলো পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। এখানে বিদ্যুতের ব্যাকআপ নেই, তার ব্যবস্থা করা হবে। কোনও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা নেই সেটাও করা হবে। পরিশোধিত পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করা হবে।
যেহেতু পুরসভার যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা পদত্যাগ করেছেন, তাই হাসপাতালের প্রশাসন চালানোর জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। ভদ্রেশ্বরের অঙ্কুর হাসপাতাল যেভাবে চলছে, ঠিক সেভাবেই এটা চলবে। কর্মী সংখ্যা কম রয়েছে এখানে, কী করে নিয়োগ করা যায় সে বিষয়টাও আলোচনা হয়েছে। হাসপাতাল চালানোর জন্য যে লাইসেন্স, সেটাও বাতিল হয়ে যেতে পারে। যাতে বাতিল না হয় সেই বিষয়টাও দেখা হচ্ছে। ২০২২ সালের পর যত নিয়োগ হয়েছে এই হাসপাতালে এবং যত টাকা আয়-ব্যয় হয়েছে তার অডিট করা হবে। মানসিক হাসপাতাল যাতে খুব ভালোভাবে চলে তার ব্যবস্থা করা হবে। তবে তার জন্য কিছুটা সময় লাগবে।
চন্দননগর মহকুমা শাসক বলেন, যেহেতু এই হাসপাতালে অনেক রোগী রয়েছে, তাই তাদের যাতে চিকিৎসায় ব্যাঘাত না হয় সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব। হাসপাতালটা যাতে ভালোভাবে চলে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি যেসব বিষয়গুলো সামনে এসেছে সেগুলো দেখা হচ্ছে। কিছু অবৈধ নির্মাণ সহ অন্যান্য বিষয়ে অভিযোগ এসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরি করছি। কমিটি খতিয়ে দেখবে যে ঠিক কি হয়েছে। কোথায় কোথায় নিয়ম মানা হয়নি। আগামী দিনেই বা কি করে চলা হবে। রোগীদের ওষুধ খাবার জল এগুলো নিয়ে কোনওভাবেই কম্প্রোমাইজ করা হবে না, এটা বলে দেওয়া হয়েছে।
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