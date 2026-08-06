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৩ মাস বেতন নেই কর্মীদের, হাসপাতালেই দোকানঘর! মানকুণ্ডুর 'আনন্দ আশ্রম'-এ দুর্নীতির তদন্তে বিধায়কের বড় ঘোষণা

Mankundu Mental Hospital: স্বাধীনতার আগে তৈরি এই হাসপাতাল নিয়ে বহু অভিযোগ সামনে এসেছে। খবর পেয়ে চন্দননগর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরোপ্রশাসক তথা চন্দনগর মহকুমা শাসক আশুতোষ কুমার মানসিক হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 06, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:43 PM IST
৩ মাস বেতন নেই কর্মীদের, হাসপাতালেই দোকানঘর! মানকুণ্ডুর 'আনন্দ আশ্রম'-এ দুর্নীতির তদন্তে বিধায়কের বড় ঘোষণা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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