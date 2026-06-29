/বিরল জিনগত রোগে আক্রান্ত হুগলির নেহা, মেয়েকে বাঁচাতে দরকার ৯ কোটি: আকুল আবেদন মায়ের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জীবনযুদ্ধের গল্পে কঠিন লড়াইয়ের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু বাস্তব জীবনের লড়াই যখন গল্পের চেয়েও অনেক বেশি নির্মম এবং ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে, তখন সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায়। এমনই এক চরম বাস্তব ও হৃদয়বিদারক লড়াই লড়ছেন হুগলি জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত বালিপুর পোস্টের কনকপুর গ্রামের বাসিন্দা নিভা মাঝি। তাঁর মাত্র সাড়ে চার বছরের শিশুকন্যা নেহা মাঝি এক অতি বিরল ও মারাত্মক জিনগত রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই মারণ রোগের নাম ‘স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি’ বা সংক্ষেপে 'এসএমএ' (SMA Type 3)। এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের পেশি ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, যার ফলে তারা হাঁটাচলা, বসা, এমনকি একসময় শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। নেহার জীবন বাঁচাতে এখন প্রতি মুহূর্তে এক কঠিন সংগ্রাম চালাচ্ছেন তার পরিবার।
কী এই রোগ এবং কতটা ব্যয়বহুল এর চিকিৎসা?
নেহা মাঝির চিকিৎসার জন্য যে মেডিকেল রিপোর্ট ও প্রেসক্রিপশন সামনে এসেছে, তা দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় চিকিৎসকমহলেরও। চিকিৎসকদের মতে, এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করতে প্রয়োজন জিন থেরাপি। বেঙ্গালুরুর 'ব্যাঙ্গালোর ব্যাপটিস্ট হসপিটাল'-এর পিডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট ড. অ্যান অ্যাগনেস ম্যাথিউ-এর দেওয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী, নেহার বর্তমান শারীরিক ওজনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন 'রিসডিপ্ল্যাম' নামক একটি বিশেষ ওষুধ দিতে হবে। দিনে ৬.৬ মিলিগ্রাম করে এই ওষুধটি বছরের পর বছর খাইয়ে যেতে হবে। আর এই জীবনদায়ী ওষুধের বার্ষিক খরচ আনুমানিক ৭৩ লক্ষ টাকা! দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা, অনুষঙ্গিক সহযোগী ব্যবস্থা যেমন- বাইপ্যাপ , অর্থোসেস এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জটিলতা এড়াতে সব মিলিয়ে এই চিকিৎসার খরচ প্রায় ৯ থেকে ১০ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে, 'হেলদি মালয়েশিয়া অ্যাসোসিয়েশন' থেকে প্রাপ্ত জিন থেরাপির একটি বিকল্প পরামর্শে এই চিকিৎসার ন্যূনতম খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় এক কোটি টাকারও বেশি (প্রায় ১.৫ কোটি টাকা)। কিন্তু এক সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রামীণ পরিবারের পক্ষে এই আকাশছোঁয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড় করা কার্যত অসম্ভব।
এসএসকেএম হাসপাতাল ও বর্তমান পরিস্থিতি
বর্তমানে নেহার পরিবার কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম (SSKM Hospital)-এর ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সহায়তায় বর্তমানে এসএসকেএম থেকে নেহার চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে ২ ফাইল করে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এই সরকারি সাহায্য না থাকলে হয়তো অনেক আগেই নেহার চিকিৎসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেত। নিভা মাঝি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে জানান যে, এই ওষুধটি সরকারিভাবে পাওয়ায় তাঁরা কিছুটা হলেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এই লড়াই দীর্ঘমেয়াদী। জিনগত এই ত্রুটি সম্পূর্ণ দূর করতে এবং নেহাকে একটি স্বাভাবিক সুস্থ ভবিষ্যৎ দিতে যে স্থায়ী চিকিৎসা বা জিন থেরাপির প্রয়োজন, তার খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছে পরিবারটি। প্রতি মুহূর্তে তাঁদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে এক অজানা আতঙ্ক—যদি কোনো কারণে ওষুধের জোগান বন্ধ হয়ে যায়, তবে কী হবে নেহার ভবিষ্যৎ?
সমাজের কাছে আকুল আবেদন
কনকপুরের একচিলতে ঘর থেকে আজ নিভা মাঝি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে, সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজসেবী সংস্থাগুলির কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছেন। তিনি অশ্রুসজল চোখে বলেন, "আমার ছোট্ট মেয়েটা আর পাঁচটা বাচ্চার মতো স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চায়। চিকিৎসার বিপুল খরচ জোগানোর সামর্থ্য আমাদের নেই। এসএসকেএম থেকে ওষুধ পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ওর স্থায়ী আরোগ্যের জন্য আরও অনেক উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে যার খরচ কোটি কোটি টাকা। আপনাদের সামান্য সাহায্য আমার মেয়ের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে।" চিকিৎসকদের মতে, এই রোগটি প্রগতিশীল অর্থাৎ সময় গড়ানোর সাথে সাথে সঠিক চিকিৎসা না হলে পেশির দুর্বলতা আরও বাড়বে এবং তা জীবনহানিকরও হতে পারে। তাই নেহার মতো একটি প্রতিভাবান ও নিষ্পাপ শিশুকে বাঁচাতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন যৌথ সামাজিক প্রচেষ্টা ও সরকারি-বেসরকারি স্তরে বড়সড় আর্থিক অনুদান। আসুন, আমরা সবাই মিলে নেহার এই অসম লড়াইয়ে তার পাশে দাঁড়াই।
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