Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বিরল জিনগত রোগে আক্রান্ত হুগলির নেহা, মেয়েকে বাঁচাতে দরকার ৯ কোটি: আকুল আবেদন মায়ের

বিরল জিনগত রোগে আক্রান্ত হুগলির নেহা, মেয়েকে বাঁচাতে দরকার ৯ কোটি: আকুল আবেদন মায়ের

চিকিৎসার খরচ আকাশছোঁয়া—কোথাও ১.৫ কোটি, কোথাও আবার ৯ কোটি টাকা! হুগলির খানাকুলের ছোট্ট নেহা মাঝি এক অতি বিরল ও মারাত্মক জিনগত রোগ 'স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি'-তে আক্রান্ত। প্রতিদিন তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে। বর্তমানে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে মাসে ২ ফাইল ওষুধ পেয়ে কোনোমতে লড়াই টিকিয়ে রেখেছে তার পরিবার। কিন্তু এই মারণ রোগকে জয় করতে প্রয়োজন আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 29, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:09 PM IST
বিরল জিনগত রোগে আক্রান্ত হুগলির নেহা, মেয়েকে বাঁচাতে দরকার ৯ কোটি: আকুল আবেদন মায়ের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: কোন বিরাট চমক অপেক্ষা করছে?
Annapurna Yojana29 min ago
2
Suvendu Adhikari46 min ago
3
Ireland51 min ago
4
Balochistan Protest1 hr ago
5
layoffs1 hr ago