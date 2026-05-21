/Hooghly Shocker: পিছন থেকে বউমার গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দিল শ্বশুর, ছেলের কুকীর্তি ঢাকতেই এমন কাজ?

বিধান সরকার: গৃহবধূর গায়ে অ্যাসিড ঢেলে খুনের চেষ্টার অভিযোগ স্বামী ও শ্বশুর, শাশুড়ি বিরুদ্ধে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির তারকেশ্বরের কারাড়িয়া এলাকায়। অ্যাসিড আক্রান্ত ওই গৃহবধূকে প্রথমে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় আরামবাগ মুহুকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আক্রান্ত গৃহ বধূর নাম পল্লবী মন্ডল। তার বাপের বাড়ি পুরশুরার বৈকণ্ঠপুর এলাকায়।
বছর দুই আগে তারকেশ্বরের কারারিয়া এলাকার বাসিন্দা চিরঞ্জিত মন্ডলের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাদের একটি দেড় বছরের পুত্র সন্তান আছে। বছর দুই আগে বিয়ের পর কর্মসূত্রে স্বামীর সঙ্গে ব্যাঙ্গালোর থাকতেন পল্লবী। অভিযোগ সেখানে স্বামী চিরঞ্জিত অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে চরম অশান্তি শুরু হয়। তারপর থেকেই পল্লবীর উপর অত্যাচার চালাত চিরঞ্জিত। পেশায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার চিরঞ্জিত বছর দেড়েক আগে দুবাই চলে যায়।
পল্লবীর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এতদিন বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন তিনি। স্বামী চিরঞ্জিত দুবাই থেকে দিন কুড়ি আগে বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে বুধবার রাতে শ্বশুরবাড়ি আসে মহিলা। আসার পরই তার উপর অত্যাচার শুরু করে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও ননদ। পিছন থেকে তার গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দেয় তার শ্বশুর। পল্লবীর শরীরের বাদিকের অংশ পুড়ে যায়।
রাতেই পল্লবীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তারকেশ্বর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার অবস্থার অবনীতি হওয়ার কারণে আরামবাগ মুহুকুমা রেফার করা হয়। স্বামী চিরঞ্জিত মন্ডল, শ্বশুর সুশান্ত মন্ডল, শাশুড়ি শ্বরমা মন্ডল এবং ননদ প্রিয়াঙ্কা হাইতের বিরুদ্ধে তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পল্লবীর পরিবারের পক্ষ থেকে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিস।
