Hooghly Bar Dancers Death: কুকুরকে উড়িয়ে ডিগবাজি টয়োটার, রাস্তায় ছিটকে পড়ল বার ড্যান্সারদের রক্তাক্ত দেহ: হাড়হিম CCTV ফুটেজ

Hooghly Polba Accident: ভয়াবহ র্ঘটনায় ডিগবাজি খেয়ে দুমড়েমুচড়ে যায় টয়োটা গাড়িটি। কুকুরকে উড়িয়ে পরের পর ধাক্কা খেয়ে ডিগবাজি রকেট গতিতে ধাবমান টয়োটার। রাস্তায় ছিটকে পড়ল বার ড্যান্সারদের রক্তাক্ত দেহ। ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাড়হিম CCTV ফুটেজ।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 16, 2026, 04:14 PM IST
জ্যোতি বিশ্বাস (বাঁদিকে), যোগিতা রানা (ডানদিকে)

বিধান সরকার: সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল ভয়াবহ দৃশ্য। রকেটের গতিতে ছুটে আসা একটি টয়োটা গাড়ি একটি কুকুরকে মেরে উড়িয়ে দিয়ে প্রথমে ধাক্কা মারল গাছে। তারপর রাস্তার বিপরীত দিকে গিয়ে আরেকটি গাছে ধাক্কা মেরে ডিগবাজি খেয়ে উলটে গেল গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু তিনজনের। মৃতদের মধ্যে ২ বার ড্যান্সার। দুর্ঘটনার পর রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিটকে পড়ে মৃতদের দেহ। গুরুতর আহত গাড়ির চালক।

রবিবার গভীর রাতে, প্রায় রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ভয়াবহ দূর্ঘটনাটি ঘটে পোলবার সোনাদার মাঠে চুঁচুড়া তারকেশ্বর রোডে। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে,২ জন বার ড্যান্সারকে নিয়ে দাদপুর থেকে চুঁচুড়া ফিরছিল একটি টয়োটা গাড়ি। গাড়ি চালাচ্ছিলেন সৈয়দ সাগির হোসেন। তাঁর বাড়ি দাদপুরে। গাড়িতে যাত্রী ছিলেন ২ বার ড্যান্সার। ২১ বছরের যোগিতা রানা, তাঁর বাড়ি হরিয়ানায়। আর ২১ বছরেরই জ্যোতি বিশ্বাস, তাঁর বাড়ি নদিয়ার রানাঘাটে। 

দাদপুরের লোকনাথ পানশালায় ড্যান্সার ছিলেন যোগিতা রানা ও জ্যোতি বিশ্বাস। তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন বছর ৩০-এর শেখ হাসিব আহমেদ। তাঁর বাড়িও দাদপুরে। রবিবার রাতে গুড়াপের আজাদ হিন্দ ধাবায় প্রখমে খাওয়াদাওয়া করেন তাঁরা। তারপর সেখান থেকে চুঁচুড়ায় ফিরছিলেন। পোলবার আলিনগর পেরিয়ে গোটুর দিকে তীব্র রকেটের গতিতে ছুটছিল তাঁদের টয়োটা গাড়িটি। 

সেইসময় হঠাৎ একটি কুকুর রাস্তা পার হতে চলে আসে। রকেট গতিতে ধাবমান টয়োটা প্রথমে কুকুরটিকে উড়িয়ে দেয়। তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সপাটে গিয়ে ধাক্কা মারেন বাঁদিকের একটি গাছে। এরপরই বিপরীত দিকে গিয়ে আরেকটি গাছে ধাক্কা মেরে উলটে যায় গাড়িটি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় ডিগবাজি খেয়ে দুমড়েমুচড়ে যায় টয়োটা গাড়িটি। 

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই পোলবা থানার টহলদারি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দুর্গতদের উদ্ধার করে। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হুগলি গ্রামীণ পুলিসের ডিএসপি ডিঅ্যান্ডটি প্রিয়ব্রত বক্সী জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই টহলদারি পুলিস সেখানে পৌছায়। গাড়িতে থাকা ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে পানশালায় কাজ করতেন দুজন যুবতী রয়েছেন। চালক আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

