Nurse Death: সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিক ও মালিক দুজনেই...

Nurse Death: সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিক ও মালিক দুজনেই...
Nurse unnatural death: ৩ দিন আগে এক বান্ধবীর মাধ্যমে সিঙ্গুরের এই নার্সিংহোমে চাকরিতে যোগ দেন। তারপরই রাত ১১টা নাগাদ নার্সিংহোম থেকে ফোন করে জানানো হয়...
বিধান সরকার: সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় নাটকীয় মোড়। ২ জনকে গ্রেফতার পুলিসের। দিপালী যে নার্সিংহোমে কাজ করতেন, সেই নার্সিংহোমের মালিক ও দিপালীর প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে সিঙ্গুর থানার পুলিস। আজ ধৃতদের চন্দননগর আদালতে পেশ করা হবে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নন্দীগ্রামের দিপালীর। প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। সেই নিয়ে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় পরশু দিপালীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন নার্সিংহোম মালিক। তারপর বুধবার রাতেই নার্সিংহোমের ৪ তলার ঘর থেকে নার্স দিপালীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আজ মৃতা নার্সের দেহের ময়নাতদন্ত হবে।
তিন দিন আগে সিঙ্গুরের বোড়াই তেমাথা এলাকার একটি নার্সিংহোমে নার্স হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের দিপালী জানা। বুধবার রাতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার অভিযোগ করে, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। বছর ২৪ এর দিপালীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ভোর রাতে নন্দীগ্রাম থেকে সিঙ্গুরে আসেন দীপালির পরিবারের লোকজন। তারপর এই ঘটনায় পুলিসকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান।
গত বছরই বেঙ্গালুরুর জিএনএম কলেজ থেকে নার্সিং পাস করেন দিপালী জানা। ৩ দিন আগে এক বান্ধবীর মাধ্যমে সিঙ্গুরের এই নার্সিংহোমে চাকরিতে যোগ দেন। মৃতার বাবা সুকুমার জানা অভিযোগ করেন, রাত ১১টা নাগাদ নার্সিংহোম থেকে ফোন করে জানানো হয় যে আপনি তাড়াতাড়ি আসুন, আপনার মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে। ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের দাবি করেন। নার্সিংহোম মালিকের শাস্তি চান।
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিস। শেষে পুলিসের জালে নার্সিংহোম মালিক ও দিপালীর প্রেমিক।
