English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nurse Death: সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিক ও মালিক দুজনেই...

Nurse unnatural death: ৩ দিন আগে এক বান্ধবীর মাধ্যমে সিঙ্গুরের এই নার্সিংহোমে চাকরিতে যোগ দেন। তারপরই রাত ১১টা নাগাদ নার্সিংহোম থেকে ফোন করে জানানো হয়...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 15, 2025, 01:20 PM IST
Nurse Death: সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিক ও মালিক দুজনেই...

বিধান সরকার: সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় নাটকীয় মোড়। ২ জনকে গ্রেফতার পুলিসের। দিপালী যে নার্সিংহোমে কাজ করতেন, সেই নার্সিংহোমের মালিক ও দিপালীর প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে সিঙ্গুর থানার পুলিস। আজ ধৃতদের চন্দননগর আদালতে পেশ করা হবে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নন্দীগ্রামের দিপালীর। প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। সেই নিয়ে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় পরশু দিপালীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন নার্সিংহোম মালিক। তারপর বুধবার রাতেই নার্সিংহোমের ৪ তলার ঘর থেকে নার্স দিপালীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আজ মৃতা নার্সের দেহের ময়নাতদন্ত হবে।

তিন দিন আগে সিঙ্গুরের বোড়াই তেমাথা এলাকার একটি নার্সিংহোমে নার্স হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের দিপালী জানা। বুধবার রাতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার অভিযোগ করে, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। বছর ২৪ এর দিপালীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ভোর রাতে নন্দীগ্রাম থেকে সিঙ্গুরে আসেন দীপালির পরিবারের লোকজন। তারপর এই ঘটনায় পুলিসকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। 

গত বছরই বেঙ্গালুরুর জিএনএম কলেজ থেকে নার্সিং পাস করেন দিপালী জানা। ৩ দিন আগে এক বান্ধবীর মাধ্যমে সিঙ্গুরের এই নার্সিংহোমে চাকরিতে যোগ দেন। মৃতার বাবা সুকুমার জানা অভিযোগ করেন, রাত ১১টা নাগাদ নার্সিংহোম থেকে ফোন করে জানানো হয় যে আপনি তাড়াতাড়ি আসুন, আপনার মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে। ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের দাবি করেন। নার্সিংহোম মালিকের শাস্তি চান। 

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিস। শেষে পুলিসের জালে নার্সিংহোম মালিক ও দিপালীর প্রেমিক। 

আরও পড়ুন, Bus Accident: স্বাধীনতা দিবসের সকালেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা! দুমড়ে-মুচড়ে খোলনলচে বেরিয়ে গেল বাসের! ৪৫ জন যাত্রীর...

আরও পড়ুন, Independence Day: ১ সেন্টিমিটার টুথপিকে জাতীয় পতাকা! দেশাত্মবোধে নজির, স্বাধীনতা দিবসে চমক বাংলার ছেলের...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Nurse deathhooghlySingurNursing Home
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather: রবি পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি বঙ্গে, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কোন কোন জেলায়?

.

পরবর্তী খবর

Delhi Horror: বাড়িতেই গণধ*র্ষ*ণ! বাথরুমে টেনে নিয়ে যুবতীর শ*রীর ছিঁ*ড়েখুঁ*ড়ে খে*ল ৫ জন, য...