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ভবঘুরেদের ঘরে ফেরানো থেকে ইটভাটার শিশুদের পড়ানো: হুগলির শিক্ষিকা শুভ্রা দিদিমণির অদম্য লড়াই

মেসির ভক্ত, তসলিমার অনুরাগী! পাঠ্যবইয়ের পড়া দেওয়ার পাশাপাশি অগণিত নিঃস্ব ও অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জীবনের আসল পাঠ শেখাচ্ছেন হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষিকা শুভ্রা ভট্টাচার্য। ইটভাটার শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য স্কুল চালানো থেকে শুরু করে ভবঘুরেদের ঘরে ফেরানো—শুভ্রা দিদিমণির জীবনের কাহিনি সত্যিই অনুপ্রেরণা জোগায়। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 05, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:19 PM IST
ভবঘুরেদের ঘরে ফেরানো থেকে ইটভাটার শিশুদের পড়ানো: হুগলির শিক্ষিকা শুভ্রা দিদিমণির অদম্য লড়াই

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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