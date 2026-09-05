/ভবঘুরেদের ঘরে ফেরানো থেকে ইটভাটার শিশুদের পড়ানো: হুগলির শিক্ষিকা শুভ্রা দিদিমণির অদম্য লড়াই

বিধান সরকার: পুঁথিগত বিদ্যার গণ্ডি পেরিয়ে কীভাবে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হয়, সেই পাঠই দিনের পর দিন ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে চলেছেন হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের রসায়নের শিক্ষিকা শুভ্রা ভট্টাচার্য। তিনি শুধু রসায়নের সমীকরণ মেলান না, জীবনের কঠিন রূঢ়তার মাঝে দাঁড়িয়ে মেলাতে চেষ্টা করেন অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার রসায়ন। তিনি যেমন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির ফ্যান, তেমনই তসলিমা নাসরিনের লেখার অনুরাগী। তবে সব পরিচয় ছাপিয়ে চুঁচুড়ার বাসিন্দা ‘শুভ্রা দিদিমণি’ তাঁর ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসীর কাছে এক অনন্য প্রেরণার নাম।
ছোটবেলা থেকেই সমাজসেবার স্বপ্ন নিজের মননে লালন করেছেন শুভ্রা দেবী। স্কুলের "তোমার হবি" অনুচ্ছেদের খাতাটি তিনি ভরিয়ে তুলতেন ‘সমাজসেবী ও শিক্ষিকা’ শব্দবন্ধে। পরিবারের বড়দের নিঃস্বার্থ কর্মভাবনা দেখে বেড়ে ওঠা শুভ্রা যখন নিজে দশম শ্রেণীতে পড়তেন, তখনই অষ্টম ও নবম শ্রেণীর দুঃস্থ পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পড়াতে শুরু করেন। মনে একটাই ইচ্ছে ছিল—চাকরি পেয়ে পথঘেঁষা অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন। হাওড়ার ‘অগ্রগতি’ নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজের মাধ্যমে তাঁর সেবাকাজের হাতেখড়ি। এরপর টিউশন ও পরবর্তীকালে সরকারি স্কুলের চাকরির আয়ের একটা বড় অংশ তিনি তুলে দেন দুস্থদের হাতে।
সংসার, সন্তান পালন ও কর্মজীবনের ব্যস্ততা সামলেও ২০১৭ সালে মেয়ে ও তার বান্ধবীদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন সামাজিক সংগঠন "অন্তরবীক্ষণ"। পরবর্তীতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং সহ-শিক্ষকরা। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে পরিচালিত এই সংগঠনটি পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ এবং বিজ্ঞান সচেতনতা প্রসারে কাজ করে চলেছে। কুসংস্কার দূর করতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শুভ্রা দেবী।
তাঁর উদ্যোগেই আজ চালু হয়েছে ইটভাটার শ্রমিকদের শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুল, যেখানে শিক্ষা সামগ্রীর পাশাপাশি নতুন জীবনের আলো পাচ্ছে বহু শিশু। এছাড়া, পথভুলে চলে আসা ভবঘুরেদের উদ্ধার করে তাঁদের পরিচয় খুঁজে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং যতদিন না ঠিকানা মিলছে, ততদিন তাঁদের অন্ন ও বাসস্থানের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কাজ নিয়মিত করে চলেছে তাঁর দল।
শিক্ষকতাকে স্রেফ জীবিকা নয়, ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা শুভ্রা ভট্টাচার্য প্রমাণ করেছেন—ইচ্ছে থাকলে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও একটা গোটা সমাজকে নতুন আলোর দিশা দেখানো সম্ভব।
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