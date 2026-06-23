Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালা আর হল না! ৫০ যাত্রী নিয়ে উলটে গেল বাস, মৃত কমপক্ষে ২

তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালা আর হল না! ৫০ যাত্রী নিয়ে উলটে গেল বাস, মৃত কমপক্ষে ২

Bus Accident: তারকেশ্বরে জল ঢালার জন্য যাচ্ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস উলটে গেল নয়ানজুলিতে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রচুর স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে জড়ো হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 23, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:29 PM IST
তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালা আর হল না! ৫০ যাত্রী নিয়ে উলটে গেল বাস, মৃত কমপক্ষে ২

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৪০ লাখ দিলেই বিধায়ক পদের টিকিট! মারাত্মক অভিযোগ অভিষেকের PA, আইপ্যাক কর্তা প্রতীকের
Abhishek Banerjee's PA Sumit Roy51 min ago
2
jyotipriya mallick54 min ago
3
Budget1 hr ago
4
Mamata Banerjee2 hrs ago
5
dilip ghosh3 hrs ago