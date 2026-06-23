/তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালা আর হল না! ৫০ যাত্রী নিয়ে উলটে গেল বাস, মৃত কমপক্ষে ২

দিব্যেন্দু সরকার: সাতসকালে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা আরামবাগে। যাত্রীবাহী বাস উলটে ২ মহিলার মৃত্যু। আহত হয়েছেন ৩০-৩৫ জনের মত। ঘটনায় জখম বহু। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের আদমবাঁধ এলাকায়। দুর্ঘটনার পর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। উদ্ধার কাজে দেরি ও অ্যাম্বুল্যান্স দেরিতে পৌঁছনোর জেরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।
জানা গিয়েছে, বর্ধমান-তারকেশ্বর রুটের বাসটি বর্ধমান থেকে আসছিল। আদমবাঁধ এলাকায় বাসের পাতি ভেঙে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে উলটে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রচুর স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে জড়ো হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলেই দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম লক্ষ্মী মুর্মু (৬৫) ও শর্মিলা সরেন(৩৫)। তাঁদের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের ধাড়ান এলাকায়।
তাঁরা তারকেশ্বরে জল ঢালার জন্য যাচ্ছিলেন। জখমদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। বাসটিতে ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে এলাকার মানুষের দাবি। স্থানীয় বাসিন্দারা এই দুর্ঘটনার জন্য রাস্তার বেহাল অবস্থাকেই দায়ী করছেন।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। গত রবিবার দাঁড়িয়ে থাকা লরিরতে ধাক্কা সরকারি বাসের। গুরুতর আহত হয় কমপক্ষে ৩০, মৃত্যু ৫ জনের। জানা যায়, সিএনজি চালিত সরকারি বাসটি শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাচ্ছিল। বাসটি উল্লাডাবরী এলাকায় পৌঁছায়। সেখানে রাস্তার পাশে একটি ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি ট্রাকটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে।
দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। করেছেন আর্থিক সাহায্যের ঘোষণাও। মৃতদের পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্যের কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু। এ ছাড়া, গুরুতর আহতদের এক লক্ষ এবং যাঁদের আঘাত তুলনামূলক কম তাঁদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। ময়নাগুড়ির দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী এক্স পোস্টে লেখেন, 'দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনদের হারালেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা। আহত যাত্রীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।
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