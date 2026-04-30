Shop owner arrested in Daspur Incident: জঘন্য নির্যাতন চালিয়েই ক্ষান্ত হত না, সে তার মোবাইলে এই সমস্ত যৌন নির্যাতনের দৃশ্য ভিডিও করে রাখত। তারপর সেই ভিডিওগুলি... পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), পকসো (POCSO) এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইন (IT Act)-এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 30, 2026, 05:09 PM IST
Daspur Incident: চিপস-কুরকুরের টোপে দোকানে ডেকে স্কুলছাত্রীদের সম্ভোগ দোকানদারের, লালসা মিটিয়ে করে ভিডিয়োও
অভিযুক্ত দোকানদার বসুদেব মাইতি

চম্পক দত্ত: স্কুলের টিফিন বিরতিতে কিংবা ছুটির পর সামান্য কুরকুরে বা চিপসের লোভ দেখিয়েই চলছিল স্কুলপড়ুয়া ছাত্রীদের উপর নারকীয় অত্যাচার। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানা এলাকায় ৫২ বছরের এক প্রৌঢ় দোকানদারের এই ঘৃণ্য লালসার কাহিনী প্রকাশ্যে আসতেই শিউরে উঠছেন সাধারণ মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে একাধিক নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পুলিস গ্রেফতার করেছে ৫২ বছর বয়সী বসুদেব মাইতি নামে ওই দোকানদারকে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো-সহ একাধিক কঠোর ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দাসপুর থানা এলাকার একটি স্কুলের ঠিক পাশেই ছিল বসুদেব মাইতির দোকান। স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রীরা প্রায়ই তার দোকানে কেনাকাটা করতে আসত। অভিযোগ, সেই সুযোগেই চিপস, কুরকুরে বা অন্যান্য খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রীদের নিজের লালসার শিকার বানাত সে। দীর্ঘদিন ধরে এই কুকর্ম চালিয়ে আসছিল ওই প্রৌঢ়। কিন্তু ভয় এবং লোকলজ্জার কারণে নাবালিকারা বাড়িতে কিছু বলতে সাহস পায়নি।

রেকর্ড করাই কাল হল অপরাধীর!
বসুদেব মাইতি কেবল এই জঘন্য নির্যাতন চালিয়েই ক্ষান্ত হত না, সে তার মোবাইলে এই সমস্ত যৌন নির্যাতনের দৃশ্য ভিডিও করে রাখত। তারপর সেই ভিডিওগুলি সে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শেয়ারও করত। সম্প্রতি তেমনই একটি আপত্তিকর ভিডিও আচমকাই গ্রামের এক ব্যক্তির হাতে পৌঁছয়। ভিডিও দেখা মাত্রই তিনি শিউরে ওঠেন তিনি এবং দ্রুত বিষয়টি অন্যদের জানান। তারপরই আগুনের ফুলকির মতো খবরটি গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার ভয়াবহতার কথা জানাজানি হয়।

পুলিশি পদক্ষেপ ও আইনি ধারা
ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই জনরোষ তৈরি হয়। এক নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই তৎপর হয় পুলিশ। অভিযুক্ত বসুদেব মাইতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিস। ধৃতের মোবাইল ফোনটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ফোন থেকে উদ্ধার করা ভিডিওগুলিও ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), পকসো (POCSO) এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইন (IT Act)-এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শিশুদের উপর এহেন ধারাবাহিক নির্যাতনের ঘটনা পুলিশের পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর অন্য কোনও ঘটনার বা আর কারও যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। তদন্ত শুরু হয়েছে।

এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য
এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই দাসপুর জুড়ে তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। তাদের দাবি, যে ব্যক্তি শিশুদের এভাবে চিপস-কুরকুরের লোভ দেখিয়ে তাদের সঙ্গে চরম ঘৃণ্য কাজ করতে পারে, তার কোনও ক্ষমা হতে পারে না। অভিযুক্ত বসুদেব মাইতির কঠিনতম ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন দাসপুরের সাধারণ বাসিন্দারা। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এমন কাজ করার সাহস না পায়। এই ঘটনায় প্রশাসনের কাছে দ্রুত বিচারের আর্জি জানিয়েছেন তারা। 

আরও পড়ুন, Two Sisters Drowned in Ganga: গৃহপ্রবেশের গঙ্গাজল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দু'বোন; বডি'র আশায় ঘাটেই বসে পরিবার

আরও পড়ুন, Poll of Polls Bengal Exit Poll 2026: ৫:২ এ বেঙ্গল ম্যাচ জিতে নেবে বিজেপি? নাকি মিলবে একমাত্র 'অড ওয়ান আউটে'র পূর্বাভাস? কী বলছে বাংলার 'পোল অফ পোলস'?

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Two Sisters Drowned in Ganga: গৃহপ্রবেশের গঙ্গাজল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দু'বোন; বডি'র আশায় ঘাটেই বসে পরিবার
West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই পরিবর্তন চাইছেন: ভোট শেষে বিস্...