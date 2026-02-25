English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rail gate Accident: বিকট শব্দ! হাইভোল্টেজ তার ছুঁতেই ছিটকে পড়লেন! সারা শরীর পোড়া! রেলগেট-এ ভয়াবহ দৃশ্য...

West Midnapore Balichak Rail Gate Accident News:  প্রত্যক্ষদর্শীরা শিউরে ওঠেন সেই দৃশ্য দেখে... ছুটে আসেন তাঁরা। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 25, 2026, 07:17 PM IST
ফাইল ফোটো

ই.গোপী: রেলগেট-এ ভয়াবহ দুর্ঘটনা! ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ করতে করতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট শ্রমিক। ছিটকে পড়লেন নীচে! ভয়ংকর এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বালিচকে।

বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ওই শ্রমিক। আহত শ্রমিকের নাম পরেশ সামন্ত। ফ্লাইওভার নির্মাণকাজ চলাকালীন রেলের হাইভোল্টেজ তারের সংস্পর্শে চলে আসেন পরেশ সামন্ত নামে ওই শ্রমিক। তাতেই গুরুতর জখম হন তিনি। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বালিচক রেলগেট সংলগ্ন নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারে। জখম শ্রমিক পরেশ সামন্তর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভোলসারা এলাকায়। 

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ফ্লাইওভারের উপর কাজ করার সময় হঠাৎই অসাবধানতাবশত রেললাইনের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসেন পরেশবাবু। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি ওভারব্রিজ থেকে নীচে মাটিতে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলে বিকট শব্দ শোনা যায়। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভর্তি করা হয় ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। 

হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর শরীরের বেশ কিছু অংশ মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হতে পারে। এদিকে এই দুর্ঘটনার পরই নির্মাণকাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রেলের হাইভোল্টেজ লাইনের এত কাছে কাজের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

