English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Birbhum News: খাবার খেতে গিয়ে জুটল ছ্যাঁকা! অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এবার শিশুর গায়ে... বীভত্‍স...

Birbhum News: গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটি ভর্তি হাসপাতালে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিলেন স্থানীয় হাসিন্দারা। তুমুল উত্তেজনা বীরভূমের সিউড়িতে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 3, 2025, 04:30 PM IST
Birbhum News: খাবার খেতে গিয়ে জুটল ছ্যাঁকা! অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এবার শিশুর গায়ে... বীভত্‍স...

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিপদ। শিশুকন্যার গায়ে এবার গরম জল ছুঁড়লেন সহায়িকা! গুরুতর আহত অবস্থায় এখন হাসপাতালে ভর্তি ওই শিশু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল বীরভূমের সিউড়িতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Saokat Molla Pilot Car accident: 'সাধ্যমতো ওঁর পরিবারের পাশে থাকব...', পাইলট কারের ধাক্কায় নিহতের জন্য 'মর্মাহত' শওকত...

সিউড়ি ১ ব্লকের নগরী পঞ্চায়েতের তালডিহি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। আজ, বুধবার দুপুরে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খেতে গিয়েছিল বছর চারেকের এক শিশুকন্যা। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, বাইরে না ফেলে ওই শিশুর গায়েই গরম ছুঁড়ে দেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা পানমুনি হাঁসদা। আর তাতেই গুরুতর আহত হয় শিশুটি। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিত্‍সা চলছে তার।

এদিকে এই ঘটনার পর অভিযুক্তকে ভিতরে আটকে রেখে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। শেষে পুলিস এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।  উদ্ধার করা হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকাকে।

এর আগে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীকে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল  অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদ। গুরুতর জখম হয় ৪ শিশু। অভিযোগ,  আমফানের পর অঙ্গনওয়াড়ি শিশু কেন্দ্রটি ভগ্ন হয়ে পড়ে। জরাজীর্ণ অবস্থাতেই চলছিল। এমনকী, ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নাকি রান্নার কোনও সরঞ্জামও ছিল না! গ্রামবাসীদের দাবি, শিশুদের খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করে রান্নার সামগ্রী কেনা হয়। 

আরও পড়ুন:  WBJEE Seat Allotment: জয়েন্ট নিয়ে বড় আপডেট বোর্ডের! কোন কলেজে কারা পেলে চান্স? List Out...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
BirbhumAnganwadi centreChildattack
পরবর্তী
খবর

Saokat Molla Pilot Car accident: 'সাধ্যমতো ওঁর পরিবারের পাশে থাকব...', পাইলট কারের ধাক্কায় নিহতের জন্য 'মর্মাহত' শওকত...
.

পরবর্তী খবর

Health Insurance Cashless Treatment: 'ভারতে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি হেলথ ইনসিওরেন্সে!'...