Elephant Attack: বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বিশালাকার হাতি, দেখেই মাটিতে পড়ে মৃত্যু গৃহবধূর

Elephant Attack: বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বিশালাকার হাতি, দেখেই মাটিতে পড়ে মৃত্যু গৃহবধূর
Elephant Attack: হাতি কিছু না করে চলে যায়। তার পরেই লিপিকাকে তুলে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়
অরূপ বসাক: মাঠে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই হাতির সামনে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। অনেককে রাস্তাঘাটে তুলে আছাড় মারে হাতি। এবার একেবারে বাড়ির দরজায় এসে হাজির অতিকায় হাতি। দেখেশুনেই ভয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের শালবাড়ি গ্রামে। গৃহবধূর নাম লিপিকা রায়(২৭)।
মৃতার আত্মীয় মুনমুন রায় বলেন, রবিবার গ্রামে দুটি হাতি ঢুকে পড়ে। হাতি দেখেই মানুষ প্রবল চিত্কার শুরু করে দেয়। সেই শোরগোল শুনেই ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন লিপিকা। দরজা খুলেই দেখেন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশালাকার হাতি। ওই হাতি দেখে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এদিকে হাতি কিছু না করে চলে যায়। তার পরেই লিপিকাকে তুলে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত চিকিত্সক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
আরও পড়ুন-জামা কিনে দেব, আয়...! বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাত বছরের মেয়েকে লালসায় রক্তাক্ত করল...
আরও পড়ুন-পরেরবার অপারেশন সিঁদুরের থেকেও কড়া আঘাত, হরিদ্বারে 'রাম প্রহার' থেকে....
ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বন্যপ্রাণ বোর্ডের সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক জোসেফ মুন্ডা। তিনি বলেন, এদিন সকালে খরিয়ার বন্দর বনাঞ্চল থেকে দুটি হাতি নেওড়া বনাঞ্চলে যাওয়ার পথে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। হাতি দেখে মানুষের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। দরজা খুলে চোখের সামনে হাতি দেখে ভয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান ওই মহিলা। সম্ভবত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই এই ঘটনা ঘটেছে। মৃতার পরিবার যাতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পায় সেটা বনবিভাগের দেখা দরকার।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার ময়না তদন্তের পর তার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মৃতা লিপিকা রায়ের পাঁচ মাসের একটি সন্তান রয়েছে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)