  Housewife Death: বিজেপি করার অপরাধেগৃহবধূকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্বামী-শ্বশুর?

Housewife Death: বিজেপি করার 'অপরাধে'গৃহবধূকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্বামী-শ্বশুর?

Housewife Death: জেপি কর্মী পরিবারের অভিযোগ, ২০২১ সালে তার মেয়ে অদ্রিপ্তা দাসকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ওই এলাকার তৃণমূল নেতাকর্মী সুব্রত দাসের ছেলে রাহুল দাস 

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 14, 2026, 06:09 PM IST
Housewife Death: বিজেপি করার 'অপরাধে'গৃহবধূকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্বামী-শ্বশুর?
-মৃতার জেঠু

বিমল বসু: বিজেপি করার অপরাধে গৃহবধূকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মী জামাই ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। গোটা বিতর্ক উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার এক গৃহবধূর মৃত্যুকে ঘিরে।
 
পুলিস সূত্রে খবর, গত ১১ই এপ্রিল মিনাখাঁ বিধানসভার  হাড়োয়া থানার আটপুকুর অঞ্চলের উচিলদহ গ্রামের ঘটনা। ভোটের আগে এই ঘটনাকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর 

বিজেপি কর্মী পরিবারের অভিযোগ, ২০২১ সালে তার মেয়ে অদ্রিপ্তা দাসকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ওই এলাকার তৃণমূল নেতাকর্মী সুব্রত দাসের ছেলে রাহুল দাস  বিয়ের পর মাঝে মধ্যেই মেয়ের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত স্বামী রাহুল দাস ও তৃণমূল কর্মী তথা শশুর সুব্রত দাস।
 
মৃত গৃহবধূ অদ্রিপ্তা দাসের বাপের বাড়ির অভিযোগ, আমরা বিজেপি করার জন্য আমাদের নানান রকম ভাবে হুমকি দিত এই সুব্রত দাস। বাড়িতে এসে বেশ কয়েকবার প্রাণনাশেরও হুমকি দিয়েছিল এই তৃণমূল নেতা সুব্রত দাস ও তার ছেলের রাহুল দাস। আমরা বিজেপি করি বলে পরিকল্পনা করে আমাদের মেয়েকে জোর করে বিয়ে করে তারপর মেয়ের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত।

অভিযোগ অস্বীকার করে এলাকার এক তৃণমূল নেতা কৌশিক দত্ত বলেন, ওরা দুজনেই ভালবাসা করে বিয়ে করেছে। এটা পারিবারিক ব্যপার ভোটের আগে রাজনৈতিক রঙ লাগিয়ে এলাকায় অশান্তি বানানোর  চেষ্টা করছে বিজেপি।

গত শনিবার তাদের মেয়ে অদ্রিপ্তা দাসকে পিটিয়ে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে  স্বামী রাহুল দাস ও তার বাবা সুব্রত দাসের নামে হাড়োয়া থানা অভিযোগ করেছে মৃতার পরিবার। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ পুলিস স্বামী রাহুল দাসকে গ্রেফতার করে পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে কি ভাবে মৃত্যু হল গৃহবধূর অদ্রিপ্তার।

