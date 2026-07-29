Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /পেটের যন্ত্রণায় বাদ হাত! ইনজেকশন দিতেই গোটা হাত... স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভয়ংকর ঘটনা

পেটের যন্ত্রণায় বাদ হাত! ইনজেকশন দিতেই গোটা হাত... স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভয়ংকর ঘটনা

Lost hand in abdomen pain: একজন নার্স পুতুল দলুইকে তিনটি ইনজেকশন দেন। ইনজেকশন দিতেই 'পচল' হাত! হাতে প্রচন্ড যন্ত্রণার পাশাপাশি যে জায়গায় ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল, সেই স্থানটি ফুলে গিয়ে কালো হতে শুরু করে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 29, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:19 PM IST
পেটের যন্ত্রণায় বাদ হাত! ইনজেকশন দিতেই গোটা হাত... স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভয়ংকর ঘটনা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’ ছাড়ছেন সুদীপ্তা! গেম শো-এর নতুন সঞ্চালক পায়েল
Actress Payel Dey23 min ago
2
Composite School Grant 202634 min ago
3
IIT Kharagpur1 hr ago
4
ahmedabad plane crash1 hr ago
5
WB Health Minister1 hr ago