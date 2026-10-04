/ছেলেকে বাঁচাতে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দেন প্রীতি, লাফ দেন স্বামীও, তার পর থেকে ২৪ ঘণ্টা পার...

সৌরভ চৌধুরী: প্রায় ২৪ ঘন্টা পার। এখনো খোঁজ নেই প্রীতি দত্তর দেহের। প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে গতকাল রাত থেকেই প্রশ্ন তুলেছেন মৃতের আত্মীয়রা। পাশাপাশি বার বার এই দূর্ঘটনার জন্য এলাকাবাসীও পুলিস প্রশাসনের দিকে অভিযোগ এর আঙুল তুলছে। একের পর এক প্রাণহানি। তবু হুঁশ নেই প্রশাসনের।
একই স্পটে ফের দুর্ঘটনা। ব্যারিকেড না থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা। বারবার রক্ত ঝরছে একই জায়গায়। তবু টনক নড়ছে না প্রশাসনের। ঠিক একই স্পটে ২০২১ সালের ১৮ আগস্ট বারুইপুরের এক ১১ বছরের বালকের মর্মান্তিক পরিণতি দেখেছিল এই এলাকা। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা। বছর দুয়েক আগে এখানেই ডিউটিরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল এক পুলিস কর্মীরও। সেই মৃত্যুমিছিলে এবার যোগ হলো নতুন অধ্যায়।
শনিবার, ৩ অক্টোবর ফের একই জায়গায় ঘটল মারাত্মক দুর্ঘটনা। দক্ষিণ ২৪পরগনার বারুইপুরের বাসিন্দা দত্ত দম্পতি তাদের ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে এসেছিলেন। ঘাঘরায় গিয়ে ছবি তুলতে গিয়ে বিপত্তি। ছবি তুলে ফেরার সময় পা পিছলে জলপ্রপাতে পড়ে যায় প্রিয়ঙ্কন দত্ত। ছেলেকে বাঁচাতে মা প্রীতি দত্তও সাথে সাথে জলে ঝাঁপ দেন। তাদের দেখে স্বামী রাজদীপও জলে নেমে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয়দের সহায়তায় ছেলেকে নিয়ে পাড়ে ওঠেন রাজদীপ। তবে প্রীতি দত্তের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গভীর খাদে তলিয়ে যান তিনি।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং উদাসীনতার কারণেই বারবার এমন ঘটনা ঘটছে। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, অন্যান্য দিনের মতো যদি জায়গাটিতে পর্যাপ্ত ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হত তবে শনিবারের এই দুর্ঘটনা অনায়াসেই রোখা যেত। এত কাছে গিয়ে ছবি তুলত না কেউ। দিনের পর দিন একই জায়গায় একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চলা সত্ত্বেও কেন স্থায়ী কোনও সুরক্ষাবিধি নেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী। প্রশাসনের হুঁশ ফিরতে আর কত প্রাণ যাবে, এখন সেই প্রশ্নই তুলছেন সকলে। এই মূহুর্তে বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের ডুবুরি সহ একটা দল পুলিস এবং স্থানীয় কিছু দক্ষ লোকের সহায়তায় একযোগে তল্লাশি চলছে।
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