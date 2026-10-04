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ছেলেকে বাঁচাতে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দেন প্রীতি, লাফ দেন স্বামীও, তার পর থেকে ২৪ ঘণ্টা পার...

Jhargram Death: ছেলে জলপ্রপাতে পড়ে যেতেই জলে ঝাঁপ দেন প্রীতি। তার দেখাদেখি স্বামীও

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 04, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 03:44 PM IST
ছেলেকে বাঁচাতে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দেন প্রীতি, লাফ দেন স্বামীও, তার পর থেকে ২৪ ঘণ্টা পার...

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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