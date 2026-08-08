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অন্নপূর্ণার ফোন ভেরিফিকেশন করাতে গিয়ে হোয়াটস অ্যাপ-ইউপিআই হ্যাকড, অ্যাকাউন্ট সাফ গৃহবধূর

Phone Fraud: শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়, "আমি বিডিও অফিস থেকে বলছি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 08, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:53 PM IST
অন্নপূর্ণার ফোন ভেরিফিকেশন করাতে গিয়ে হোয়াটস অ্যাপ-ইউপিআই হ্যাকড, অ্যাকাউন্ট সাফ গৃহবধূর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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