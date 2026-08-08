/অন্নপূর্ণার ফোন ভেরিফিকেশন করাতে গিয়ে হোয়াটস অ্যাপ-ইউপিআই হ্যাকড, অ্যাকাউন্ট সাফ গৃহবধূর

চম্পক দত্ত: বিডিও অফিস থেকে বলছি, অন্নপূর্ণা যোজনার ভেরিফিকেশনের 'ফোন' পেয়েই খুশি হয়ে গিয়েছিলেন গৃহবধূ। আর তাতেই মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ল তাঁর। ইউপিআই পেমেন্ট অ্যাপ, হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক হয়ে গেল, অ্যাকাউন্ট পুরো সাফ। এমনই এক প্রতারণার শিকার পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের বাঁকা ভবানীপুরের গৃহবধূ রিঙ্কু মণ্ডল হাতি।
কী ঘটেছিল?
রিঙ্কু জানান, শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়, "আমি বিডিও অফিস থেকে বলছি। আপনার অন্নপূর্ণা যোজনার ভেরিফিকেশন করতে হবে। আপনি প্রথম কিস্তির টাকা পেলেও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি। আপনি কিছু টাকা পাঠান। তা না হলে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো যাচ্ছে না। আপনাকে একটি UPI নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আপনি কিছু টাকা পাঠান। তারপর পুনরায় আপনার টাকা আমরা ফেরত পাঠিয়ে দেব। রিঙ্কু বলেন, কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম। পরে আমাকে বলে আরও টাকা পাঠাতে হবে। সেটা আমি পাঠাইনি। তাতেই আমার ফোন হ্যাক হয়ে যায়।"
ওই গৃহ বধূর কথায় টাকা পাঠাতেই ফোন বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি মোবাইলের WhatsApp থেকে শুরু করে অনলাইন ট্রানজাকশনও হ্যাক হয়ে যায়। অ্যাকাউন্টে যে টাকা ছিল তা চলে যায়। অ্যাকাউন্টে এখন জিরো ব্যালান্স। যে নম্বর থেকে ফোন এসেছিল সেখানে উনি ফোন করেন। ফোন তোলাও হয়। কিন্তু ওপ্রান্ত থেকে তা কেটে দেওয়া হয়। পুলিসকে ফোন করেছিলাম। ওরা সাইবার অফিসকে ফোন করে দেন। কিন্তু এখনও কোনও সুরাহা হয়নি। আমার ফোনটি আর কাজ করছে না। এখন হোওয়াসঅ্যাপ গোলমাল হয়ে গিয়েছে। ফোন পে খুলছে না। ট্যাপ করলে দেখাচ্ছে আন এবল টু প্রসেস।
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