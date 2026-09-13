/গ্রামে এতদিন ছিল না দুর্গাপুজো, অন্নপূর্ণার টাকাতেই এবার মায়ের আরাধনায় মহিলারা

চম্পক দত্ত: গ্রামে এতদিন ছিল না দুর্গাপুজো। এবার সেই আক্ষেপ মেটাতে একজোট হলেন গ্রামের মহিলারা। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা থেকে অর্থ দিয়ে দুর্গাপুজোর উদ্যোগ নিলেন তাঁরা। খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে নতুন দুর্গা পুজোর প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। মহিলাদের এই উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছেন গ্রামের পুরুষেরাও।
ঘাটাল পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথচক গ্রাম। এতদিন এই গ্রামে কোনও দুর্গাপুজো হত না। এবছর সেই ছবিটাই বদলাতে চলেছে। গ্রামের মহিলারা একজোট হয়ে শুরু করেছেন দুর্গাপুজোর উদ্যোগ।
'রঘুনাথচক মহামায়া দুর্গোৎসব মহিলা কমিটি’-র উদ্যোগে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো হয়ে গিয়েছে। তবে দুর্গাপুজো করতে প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থের। সেই অর্থের জোগান কীভাবে হবে? তাই নিয়েও নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা করেছেন মহিলারা। তাঁদের দাবি,অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাভোগী প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন মহিলা প্রতি মাসে পাওয়া ৩ হাজার টাকা থেকে জন প্রতি তিন হাজার টাকা করে পুজোর ফান্ডে অর্থ দেবেন। এর পাশাপাশি গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা সংগ্রহও শুরু হয়েছে।
মহিলাদের এই উদ্যোগকে সফল করতে পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার পুরুষেরাও। আগামী দিনে রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের আশা, সকলের সহযোগিতায় এবার রঘুনাথচকে ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম দুর্গাপুজো। অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ দিয়ে মহিলাদের এই দুর্গাপুজোর উদ্যোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই গ্রামে তৈরি হয়েছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)