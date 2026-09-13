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গ্রামে এতদিন ছিল না দুর্গাপুজো, অন্নপূর্ণার টাকাতেই এবার মায়ের আরাধনায় মহিলারা

Durga Puja 2026: মহিলাদের এই উদ্যোগকে সফল করতে পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার পুরুষেরাও। আগামী দিনে রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:51 PM IST
গ্রামে এতদিন ছিল না দুর্গাপুজো, অন্নপূর্ণার টাকাতেই এবার মায়ের আরাধনায় মহিলারা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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