West Bengal Assembly Election 2026: কী ভাবে মমতার দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করলেন 'চাণক্য' অমিত শাহ? বাংলায় পদ্ম ফোটার আসল কারিগরদের চিনে নিন

West Bengal Assembly Election 2026: কী ভাবে মমতার দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করলেন 'চাণক্য' অমিত শাহ? বাংলায় পদ্ম ফোটার আসল কারিগরদের চিনে নিন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আজ এক নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে। যে দুর্গ একসময় বিজেপি তথা গেরুয়া শিবিরের কাছে দুর্ভেদ্য বলে মনে করা হত, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তা কার্যত ধূলিসাৎ হয়েছে। এই ঐতিহাসিক জয়ের নেপথ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রধান রণকৌশলী অমিত শাহ। তাঁর সুদক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং দীর্ঘ ১৫ দিনের নিরলস প্রচারের ফলেই বাংলায় পদ্ম শিবির আজ পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে।
অমিত শাহর 'চাণক্য' নীতি
নির্বাচনের প্রায় ১৫ দিন আগে থেকে অমিত শাহ বাংলায় ডেরা বেঁধেছিলেন। তাঁর প্রচার কেবল জনসভাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; দিনের বেলা জনসভা ও রোড-শো করে সাধারণ মানুষের আবেগ উসকে দেওয়া এবং রাতে দলের সাংগঠনিক যন্ত্রকে শান দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।
শাহ ৫০টিরও বেশি জনসভা ও রোড-শো করেন। নির্বাচনী প্রচারে তিনি সরকারি কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মনে বড় প্রভাব ফেলেন। প্রথম দফার ভোটের পর ১৫২টি আসনের মধ্যে ১১০টি পাওয়ার যে দাবি তিনি করেছিলেন, তা ভোটারদের মধ্যে 'পরিবর্তন সম্ভব'-- এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক জোয়ার তৈরি করে।
অমিত শাহর পাঁচ 'সেনাপতি'
অমিত শাহর এই লড়াইয়ে ছায়ার মতো সঙ্গে ছিলেন দলের পাঁচজন হেভিওয়েট নেতা, যাঁদের রণকৌশল তৃণমূলের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে:
১. ধর্মেন্দ্র প্রধান: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ছিলেন এই পুরো অভিযানের প্রধান রণকৌশলী। তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং রাজ্য ইউনিটের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন জাতিগত ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।
২. ভূপেন্দ্র যাদব: কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের কাঁধে ছিল সংগঠনের তৃণমূল স্তরের মাইক্রো-ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব। বুথ স্তরের কর্মীদের সক্রিয় করা এবং আইনি জটিলতা মোকাবিলায় তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।
৩. সুনীল বনসল: বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল বাংলার প্রতিটি বুথে 'পন্না প্রমুখ' মডেল কার্যকর করে তৃণমূলের ক্যাডার-ভিত্তিক পরিকাঠামোকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান। বিগত চার বছরের খামতিগুলো দূর করতে তিনি ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারি।
৪. বিপ্লব দেব: ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব মূলত সেই সব এলাকায় নজর দিয়েছিলেন যেখানকার মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিল রয়েছে। তাঁর আগ্রাসী প্রচার শৈলী দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে।
৫. অমিত মালব্য: সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল দুনিয়ায় তৃণমূলের প্রচারকে ভোঁতা করতে নেতৃত্ব দেন বিজেপির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য। তথ্য ও যুক্তির লড়াইয়ে তিনি জনমত গঠনে বড় ভূমিকা পালন করেন।
পরিবর্তনের নির্ণায়ক ফ্যাক্টর
বিজেপির এই সাফল্যে কেবল কেন্দ্রীয় নেতাই নয়, রাজ্য স্তরের শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষের মতো 'স্টার ক্যাম্পেনার'দের উপস্থিতিও ছিল লক্ষ্যণীয়। তৃণমূল স্তরের সমস্যার ওপর ভিত্তি করে গত চার বছরের আন্দোলন এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনরোষকে বিজেপির এই কোর টিম অত্যন্ত দক্ষভাবে ভোটে রূপান্তরিত করতে পেরেছে।
পরিশেষে বলাই যায়, ২০২৬ সালের এই ফলাফল শুধু জয় নয়, দীর্ঘ নিরলস প্রচেষ্টা এবং নিখুঁত পরিকল্পনার ফসল যা বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লিখে দিল।