/ধৃত ISI চর শিলিগুড়ির প্রদীপ্ত বসুর তদন্তে হাড়হিম তথ্য! মার্চের ফোনের সূত্র ধরেই ফাঁস ভয়ংকর নেটওয়ার্কের

পিয়ালি মিত্র: আইএসআই-এর হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে শিলিগুড়ির এক যুবককে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃতের নাম প্রদীপ্ত বসু। ISI-নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত সেই প্রদীপ্ত বসুর তদন্তে নয়া তথ্য। বাংলাদেশে বসে হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা পাঠাত সম্রাট ওরফে আকবর। সেই টাকা এদেশে ISI নেটওয়ার্ক চালানোর কাজে ব্যবহার করার মূল দায়িত্ব ছিল ধৃত প্রদীপ্ত বসুর উপর। তদন্তকারীদের দাবি, বাংলাদেশের ISI-র অন্যতম চাঁই সম্রাট ওরফে আকবর। গরু পাচার-সহ একাধিক বেআইনি কারবারের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ। সিম পাচারের অভিযোগে দিনহাটা থেকে ধৃত তিনজনকে জেরাতেও উঠে আসে আকবরের নাম।
তদন্তকারীদের আরও দাবি, বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসা নাগরিকদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করত প্রদীপ্ত। এই কারবারে আসা টাকা জাল নোটের কারবারেও ব্যবহার হত বলে অনুমান। গত কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গ পর্দা ফাঁস হয়েছে ISI-এর নেটওয়ার্কের। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এবং এসটিএফের তৎপরতায় একে একে ধরা পড়েছে রশিদুল হক, সফিকুল ইসলাম, নুর নাসিরুদ্দিন আলি, প্রদীপ্ত বসু সহ ৫ জন । কিন্তু কীভাবে পর্দাফাঁস হল সর্ষের মধ্যে থাকা এই ভূতের কারবারিদের?
সূত্রের দাবি, ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের মার্চ মাসে। সূত্রের খবর, চলতি বছরের মার্চ নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামের এক সেনা আধিকারিকের কাছে একটি ভারতীয় নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি সেনা বাহিনীর একটি উইংয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে কথাবার্তা বলার পাশাপাশি সেনা আধিকারিকের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।
এরপরই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ওই মোবাইল নম্বরটির গতিবিধি খতিয়ে দেখা শুরু করেন। নম্বরটি কোথা থেকে ব্যবহার হচ্ছে, তার টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করতে গিয়ে তদন্তকারীরা জানতে পারেন,ভারতীয় নম্বরটি ব্যবহার করা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে। আইপিডিআরে ধরা পড়ে সেই তথ্য। কিন্তু আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে সিমটির উৎস সম্পর্কে—সিমটি তোলা হয়েছিল কোচবিহারের নোটাফেলা বলে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে। সেই সূত্র ধরে ভারতীয় সিম কার্ডগুলির গতিবিধি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়।
তদন্তকারীদের নজরে আসে, একাধিক ভারতীয় সিম কার্ড সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছে গিয়েছে এর মধ্যে অন্তত দু’টি সিম পাকিস্তান-রাজস্থান সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সক্রিয় করা হয়েছিল বলে সূত্রের দাবি। আরও তিনটি ভারতীয় সিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে এবং এই নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপ গুলো ব্যবহার হচ্ছে করাচি , রাওয়ালপিন্ডির মতো এলাকা থেকে।
অর্থাৎ,ভারতে বৈধভাবে তোলা সিম কার্ড কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছল,কে বা কারা সেই সিম সংগ্রহ করল এবং পাকিস্তানে বসে সেগুলি কারা ব্যবহার করছিল—এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই তদন্ত আরও গভীরে যায়। এই তদন্তের সূত্র ধরেই কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থেকে সম্প্রতি তিনজনকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিসের STF। অভিযোগ, ধৃতরা ভারতীয় সিম কার্ড সংগ্রহ করে বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের সূত্র ধরেই ধরে পড়ে প্রদীপ্ত বসু সহ দু’জন।
তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই সিম কার্ডগুলি শুধুমাত্র সাধারণ যোগাযোগের জন্য নয়, পাকিস্তান থেকে ভারতীয় পরিচয়ে যোগাযোগ এবং হানিট্র্যপের মতো উপায়ে সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহের কাজেও ব্যবহার করা হত। এর আগে ফোর্ট উইলিয়ামের ছবি ও মানচিত্র উদ্ধারের ঘটনায় এক পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে STF। ফলে ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা এবং পাকিস্তান থেকে ভারতীয় নম্বর ব্যবহারের অভিযোগ—দুই ঘটনাই তদন্তকারীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)