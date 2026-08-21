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ধৃত ISI চর শিলিগুড়ির প্রদীপ্ত বসুর তদন্তে হাড়হিম তথ্য! মার্চের ফোনের সূত্র ধরেই ফাঁস ভয়ংকর নেটওয়ার্কের

ISI spy Pradipta Basu:  গত কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গ পর্দা ফাঁস হয়েছে ISI-এর নেটওয়ার্কের। ধরা পড়েছে রশিদুল হক, সফিকুল ইসলাম, নুর নাসিরুদ্দিন আলি, প্রদীপ্ত বসু সহ ৫ জন। কীভাবে পর্দাফাঁস হল সর্ষের মধ্যে থাকা এই ভূতের কারবারিদের? 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 21, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:33 PM IST
ধৃত ISI চর শিলিগুড়ির প্রদীপ্ত বসুর তদন্তে হাড়হিম তথ্য! মার্চের ফোনের সূত্র ধরেই ফাঁস ভয়ংকর নেটওয়ার্কের
Image Credit: প্রদীপ্ত বসু

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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