West Bengal Assembly Election 2026 BJP Seats: প্রথম দফায় কত আসন পাচ্ছে বিজেপি, কত তৃণমূল? 'রেজাল্ট' বলে দিলেন দিলীপ ঘোষ

West Bengal Assembly Election 2026 BJP Seats: প্রথম দফায় কত আসন পাচ্ছে বিজেপি, কত তৃণমূল? 'রেজাল্ট' বলে দিলেন দিলীপ ঘোষ
Dilip Ghosh on How many seats BJP will win in Bengal first phase election: দিলীপ ঘোষের সাফ কথা, "এরপরে দ্বিতীয় দফার ধাক্কা আসছে। সেখানে টালমাল হয়ে যাবে... বাইশটা ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? ওগুলোও নিয়ে নিন। গতবারে তৃণমূল যে সিট পেয়েছিল তার অর্ধেকেরও বেশি এবারে পাবে না।"
ই.গোপী: সকাল সকাল খুশ মেজাজে মর্নিং ওয়ার্কে দিলীপ ঘোষ। দাবি করলেন, কালকের ভোট দেখে এটা বোঝা গিয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। বাংলায় কত আসন পেতে চলেছে বিজেপি আর কত আসন তৃণমূল, সেই নিয়েই বড় কথা বলে দিলেন দিলীপ ঘোষ।
মর্নিং ওয়ার্ক শেষে, প্রায় দিনের মতোই এদিনও তিনি খড়গপুর স্টেশনের সামনে চা ও খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে তিনি বলেন, "কালকের ভোট দেখে এটা বোঝা গেছে যে পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে টিএমসি বুঝে গিয়েছে যে, ওদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। তাই ওদের ক্যান্ডিডেটরা অনেক জায়গায় গিয়ে গন্ডগোল করেছে। কেউ কেউ সেন্ট্রাল ফোর্সের সঙ্গেও গন্ডগোল করেছে। কেউ ঝান্ডা নিয়ে ঝগড়া করেছে। দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে কালকে মেসেজ চলে গিয়েছে যে আগামী ইলেকশনে কী হবে। তাই বিকেলের দিকে অনেক জায়গায় মারপিট করেছে ওরা। অশান্ত হয়ে হতাশ হয়ে এই ধরনের হিংসা করেছে ওরা।"
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় দাবি করেছেন, প্রথম দফায় অন্ততপক্ষে ১২৫ আসন পাচ্ছেন, আরও বেড়ে তা ১৩৫-ও হতে পারে। যা শুনে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, "প্রথম দফায় যে আসনে ভোট হল, সেই সিটগুলো ওদের ছিল, ওটা ওরা ধরে রাখার চেষ্টা করবে। কারণ এরপরে দ্বিতীয় দফার ধাক্কা আসছে। সেখানে তো টালমাল হয়ে যাবে।" তৃণমূলের দাবি, ১৫২ সিটের মধ্য ১৩২ সিট তৃণমূল পাবেই! যা শুনে দিলীপ ঘোষের জবাব,"বাইশটা ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? ওগুলোও নিয়ে নিন। গতবারে তৃণমূল যে সিট পেয়েছিল তার অর্ধেকেরও বেশি এবারে পাবে না।"
একইসঙ্গে, প্রথম দফায় রেকর্ড ৯১ শতাংশ ভোটদান ও শান্তিপূর্ণ ভোট উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং জ্ঞানেশ কুমারকে ধন্যবাদ জানান দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটা একটা বিরাট বড় পরিবর্তন। সাধারণ মানুষ ঝগড়াঝাঁটি চায় না, এটা প্রমাণ হয়ে গেল। কিছু নেতা গুন্ডা, বদমায়েশি করত, তাদেরকে ইলেকশন কমিশন পকেটে ভরে দিয়েছে।"
তবে অত্যাধিক গরমের ফলে প্রথম দফাতেই ৫ জন প্রাণ হারান ভোট দিতে গিয়ে। যে ঘটনায় আগামী দফার ভোট নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, "তীব্র গরমে ভোট কর্মীদেরও ভীষণ সমস্যা হয়, আমি নিজে দেখেছি। নভেম্বর-ডিসেম্বরের দিকে ভোট প্রক্রিয়া করলে বোধহয় ভালো হয়। এটাও ভাবা উচিত নির্বাচন কমিশনের।"
