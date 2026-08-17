/কত মহিলার অ্যাকাউন্টে আজ থেকে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে? যারা টাকা পাচ্ছেন না তারা কী করবেন?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: আগামী ২০ অগাস্ট পর্যন্ত অ্যাকাউন্টে ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। এমনটাই জানালেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। তিনি আরও বলেন, আজ বিজেপি সরকারের একশো দিন পূর্ণ হচ্ছে। অন্নপূর্ণা যোজনায় এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলাকে এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে । আজ থেকে টাকা ছাড়ার কাজ শুরু হয়েছে । আগামী কুড়ি তারিখ পর্যন্ত চলবে টাকা ঢোকার কাজ। কেন টাকা ঢুকছে না মনে করছেন অনেকেই, বিভ্রান্তি ছড়ানো বন্ধ করুন। নিশ্চিন্তে থাকুন।
মন্ত্রী আরও বলেন, ১১ জুলাই থেকে যে আবেদন জমা পড়েছে তার কাজ চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৩১ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া আবেদনের যাচাই এর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন ফর্ম জমা নেওয়া হবে না। ১০ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া আবেদনের যাচাই এর কাজ শেষ হয়েছে। তাদের টাকা ইতিমধ্যেই ঢুকে যাচ্ছে। চলবে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত।
অন্যদিকে, নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের সচিব মৌসুমী গোধারা বসু বলেন, যারা টাকা পাচ্ছেন না তারা ক্লেইম করবেন আবারও। জেলা প্রশাসক সেগুলো ভেরিফাই করবেন। তারপর যদি আপনারা যোগ্য হন তাহলে টাকা পাবেন। যারা ১০ জুলাই এর পর আবেদন করেছে তাদের ফর্ম জেলা প্রশাসক যাচাই এর কাজ করছেন। সকল ফর্ম যাচাই এর কাজ চলছে যেটা চলবে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর এর। কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে আবারও ক্লেইম করতে পারবেন। কাওকে সরাসরি রিজেক্ট করা হচ্ছে না ।
মৌসুমী আরও বলেন, ১০ জুলাই এর মধ্যে এক কোটি ৮০ লাখ আবেদন জমা পড়েছে । যার মধ্যে এক কোটি ৬২ লক্ষ যাচাই এর কাজ হয়েছে যার মধ্যে এক কোটি ৪৫ লাখ মহিলাকে আজ অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আনা হল । যদি কেউ মনে করেন কোনও আবেদন গৃহীত হল না তারা সেই কারণ জানতে ক্লেইম করতে পারবেন সেই কারণ জানানো হবে। এই আবেদন জানানো যাবে নির্দিষ্ট পোর্টালে ।
অনেক আবেদন বাতিল হয়েছে যেগুলোর মূল কারণ আধার কার্ডের আর বাস্তবে নামের সমস্যা । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আধার আর নামে মিস ম্যাচ আছে। আধারের নাম যদি মিস ম্যাচ হয় তাহলে পেমেন্ট হবে না। সেটাই সবচেয়ে বেশি কারণ। অনেক ক্ষেত্রে নিজেই লিখেছেন আইটি ফাইল করেন , সরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করেন সেগুলো বাতিল হচ্ছে। অনেকে এখানকার ভোটার নন তারা বাতিল হচ্ছে। আধার এর নামের মিস ম্যাচ এর কারণে আবেদন বাতিল হয়েছে প্রায় দশ লাখ এর মহিলার।
এখনও পর্যন্ত যে ১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল হয়েছে, তারা পোর্টালের মাধ্যমে পুনরায় আবেদন করলে ফের ভেরিফিকেশন করা হবে। কেন বাতিল হয়েছে বা অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকায় কেন নাম ওঠেনি-- সেই কারণ উল্লেখ করা থাকছে পোর্টালে। ১৯ অগাস্ট থেকে এই 'ক্লেইম ও অবজেকশন পোর্টাল' চালু হয়ে যাবে।
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