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কত মহিলার অ্যাকাউন্টে আজ থেকে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে? যারা টাকা পাচ্ছেন না তারা কী করবেন?

Annapurna Yojana: ১০ জুলাই এর মধ্যে এক কোটি ৮০ লাখ আবেদন জমা পড়েছে । যার মধ্যে এক কোটি ৬২ লক্ষ যাচাই এর কাজ হয়েছে যার মধ্যে এক কোটি ৪৫ লাখ মহিলাকে আজ অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আনা হল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:14 PM IST
কত মহিলার অ্যাকাউন্টে আজ থেকে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে? যারা টাকা পাচ্ছেন না তারা কী করবেন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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