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বাবা-মা মারা যেতেও আসেননি বাড়ি! ১৮ বছর পর অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে এসেই গ্রেফতার দুর্ধর্ষ মাওবাদী নেতা আকাশ

Maoist Leader Akash: মাওবাদী নেতা আকাশ ওরফে অসীম মন্ডলের কাজকর্ম নিয়ে তীব্র ক্ষোভ তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই। পরিবারের সদস্যদের কথায় একটা বিষয় স্পষ্ট যে, তাঁরা তাঁদের পরিবার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে চায় অসীমের নাম। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 17, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:17 PM IST
বাবা-মা মারা যেতেও আসেননি বাড়ি! ১৮ বছর পর অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে এসেই গ্রেফতার দুর্ধর্ষ মাওবাদী নেতা আকাশ
Image Credit: অসীম মণ্ডল ওরফে মাওবাদী নেতা আকাশ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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