/বাবা-মা মারা যেতেও আসেননি বাড়ি! ১৮ বছর পর অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে এসেই গ্রেফতার দুর্ধর্ষ মাওবাদী নেতা আকাশ

কিরণ মান্না ও চম্পক দত্ত: প্রায় ১৮ বছর পর অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন জামাই। রাতে পরিবারের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও গল্প করে ঘুমিয়ে পড়ার পর ভোরেই বাড়িতে হানা STF-এর। গ্রেফতার করা হয় অসীম মণ্ডলকে। ঘটনাটি পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার নৈপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনীনাথপুর গ্রামের।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গড়বেতা কলেজে পড়ার সময় মাইতি পরিবারের সঙ্গে অসীমের পরিচয়। পরে ওই পরিবারের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ছাত্রজীবন থেকেই অতি-বামপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ায় বলে জানা গেছে শ্বশুরবাড়ির পরিবারের পক্ষে। পরবর্তীতে মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। এই বাড়ির মেয়ে তথা অসীমের স্ত্রী এখন মেদিনীপুর জেলে মাওবাদী তকমায় জেল খাটছে। ওদিকে অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ দীর্ঘদিন ধরেই আত্মগোপন করে ছিলেন।
অসীমের শ্যালক খোকন মাইতি জানান, বুধবার রাতে অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে মনীনাথপুরের বাড়িতে আসেন অসীম। রাত কাটানোর পর ভোরে STF এসে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, STF অসীম মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে। তবে তিনি কোন কোন মামলায় বা কী কী অভিযোগে অভিযুক্ত, তা তদন্তের স্বার্থে খোলসা করে বলা হয়নি। দীর্ঘ ১৮ বছর পর তাঁর আচমকা শ্বশুরবাড়িতে আসা, তাও আবার আত্মগোপনে থাকা অবস্থায়! এর পিছনে আসল কারণ কী? 'আত্মসমর্পণ' না অন্য কিছু, তাও তদন্ত করছে পুলিস। STF-এর অভিযানে অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশের গ্রেফতার হওয়া ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অসীমকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতায়।
এদিকে মাওবাদী নেতা আকাশ ওরফে অসীম মন্ডলের কাজকর্ম নিয়ে তীব্র ক্ষোভ তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই। ৩৮ বছর আগে বাড়ি ছাড়েন শিক্ষিত মেধাবী কৃষক পরিবারের সন্তান অসীম। তারপর থেকে পরিবারের সাথে কোনও যোগাযোগ নেই। এমনকি বাবা কার্তিক মন্ডল ও মা শংকরী মন্ডল মারা যাওয়ার সময়েও আসেননি অসীম। কিন্তু প্রতিনিয়ত অসীমের খোঁজে বারা বার বাড়িতে এসেছে রাজ্য পুলিস থেকে ভিন রাজ্যের পুলিস ও একাধিক তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তাই তীব্র ক্ষোভ পরিবারের।
অসীম মণ্ডল সম্বন্ধে তাঁর দাদা রামকৃষ্ণ বলেন, তাঁরা সাত ভাই। ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন অসীম। খুবই মেধাবী ছিলেন। গ্রামেরই ফুলচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু। তারপর গড়বেতার কলেজ থেকে অংকে অনার্স। তীব্র ক্ষোভের মাঝেই অসীমের গ্রেফতারিতে কিছুটা হলেও খুশি পরিবারের সদস্যরা। তাঁর পরিবারের সদস্যদের কথায় একটা বিষয় স্পষ্ট যে, তাঁরা তাঁদের পরিবার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে চায় অসীমের নাম। বন্ধ হোক পুলিসের হয়রানি।
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