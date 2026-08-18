/আবেদন ছাড়াই কী ভাবে মিলবে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনার ৫ লাখ টাকার সুবিধা? এখনই জেনে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা ও স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ নিশ্চিত করতে একাধিক উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা’ (AB-PMJAY) এবং রাজ্য স্তরের স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থার আওতায় যোগ্য পরিবারগুলিকে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে ক্যাশলেস (Cashless) চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হয়। এই কার্ড কী ভাবে তৈরি করবেন, আবেদনের নিয়ম কী এবং কারা এই সুবিধা পাবেন--তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।
সুবিধা ও পরিষেবার পরিধি
বার্ষিক কভারেজ: তালিকাভুক্ত প্রতিটি পরিবার বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসাসেবা পেয়ে থাকেন।
ক্যাশলেস চিকিৎসা: তালিকাভুক্ত সরকারি এবং অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতালে কোনো অগ্রিম অর্থ ছাড়াই ভর্তি ও চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যায়।
চিকিৎসা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত: চিকিৎসকের ফি, অস্ত্রোপচার, আইসিইউ খরচ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ওষুধ এর আওতায় পড়ে। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তির আগের ৩ দিন এবং ছাড়া পাওয়ার পরবর্তী ১৫ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পরীক্ষার খরচও অন্তর্ভুক্ত থাকে।
প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ সুরক্ষা: ৭০ বছর ও তার বেশি বয়সী সমস্ত প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ বয়ঃ বন্দনা কভারেজের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
কারা এই স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যোগ্য?
আর্থিকভাবে অনগ্রসর ও দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবার।
ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং দিনমজুর পরিবার।
কাঁচা বাড়ি বা এক কামরার ঘরে বসবাসকারী পরিবার।
তফসিলি জাতি (SC) ও তফসিলি উপজাতি (ST) সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার।
৭০ বছর বা তার বেশি বয়সী সকল নাগরিক।
আবেদন ও কার্ড তৈরির সহজ পদ্ধতি
আমজনতার সুবিধার্থে কার্ড তৈরি ও তথ্য যাচাইকরণের প্রক্রিয়া অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমেই করা যাবে:
অনলাইন পোর্টাল ও অ্যাপ: উপভোক্তারা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট বা ‘Ayushman App’-এ গিয়ে মোবাইল নম্বর দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে লগইন করতে পারেন। এরপর নাম বা রেশন কার্ড নম্বর দিয়ে নিজের যোগ্যতা যাচাই করে ই-কেওয়াইসি (e-KYC) সম্পন্ন করলেই ডিজিটাল কার্ড ডাউনলোড করা যায়।
ডিজিটাল চ্যাটবট/সহায়তা ব্যবস্থা: উপভোক্তারা নির্দিষ্ট হেল্পলাইন বা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে ঘরে বসেই স্বাস্থ্য কার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।
অফলাইন ক্যাম্প ও কেন্দ্র: নিকটবর্তী কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC), স্থানীয় সরকারি ক্যাম্প বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহায়তাকেন্দ্র থেকে সরাসরি তথ্য ও নথি জমা দিয়ে ফর্ম পূরণ করা যায়।
পুরনো স্বাস্থ্য কার্ডের সুবিধা বজায় রেখে নতুন স্বাস্থ্যসুরক্ষা কাঠামো সাধারণ মানুষের বড় ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসার ব্যয়ভার লাঘব করতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
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