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আবেদন ছাড়াই কী ভাবে মিলবে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনার ৫ লাখ টাকার সুবিধা? এখনই জেনে নিন

Ayushman Bharat West Bengal application: আবেদনকারীরা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট বা ‘Ayushman App’-এ গিয়ে মোবাইল নম্বর দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে লগইন করতে পারেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:15 PM IST
আবেদন ছাড়াই কী ভাবে মিলবে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনার ৫ লাখ টাকার সুবিধা? এখনই জেনে নিন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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