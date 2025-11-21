How to Check Your Name in SIR List: এনুমারেশন ফর্ম তো জমা দিলেন, কিন্তু SIR তালিকায় যদি আপনার নাম খুঁজে না পান? আতঙ্কে...

How to Check Your Name in SIR List: এনুমারেশন ফর্ম তো জমা দিলেন, কিন্তু SIR তালিকায় যদি আপনার নাম খুঁজে না পান? আতঙ্কে...
How to Check Your Name in SIR List: আপনার BLO আপনার এনুমারেশন ফর্ম অনলাইনে আপলোড করেছেন কি না, তা কীভাবে যাচাই করবেন? আপনার বুথ লেভেল অফিসার (BLO) আপনার ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্ম (এনুমারেশন ফর্ম) অনলাইনে আপলোড করেছেন কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য এখানে ধাপে ধাপে নির্দেশিকা দেওয়া হল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি বিএলও (Booth Level Officer/ BLO)-র কাছে আপনার এনুমারেশন ফর্ম (submitted your Enumeration Form) জমা দিয়েছেন। অথবা সেটা অনলাইনে করেছেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কাজটা কী হল, সেটা তো দেখতে হবে আপনাকে। ফলে আপনাকে নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে (Election Commission portal) ঢুকতে হবে। পদ্ধতিটা খুব কঠিন বা জটিল নয়। আপনি নেট থাকলে ঘরে বসেই কাজটি করে ফেলতে পারবেন। ধাপে ধাপে দেখে নিন।
আপনার বুথ লেভেল অফিসার (BLO) আপনার ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্ম (এনুমারেশন ফর্ম) অনলাইনে আপলোড করেছেন কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য এভাবে এগোতে হবে আপনাকে:
ধাপ ১: সরকারি ওয়েবসাইটে যান
প্রথমে National Voters' Service Portal (NVSP) এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের (CEO) ওয়েবসাইটে যান। অনেক রাজ্যেই তাদের নিজস্ব পোর্টাল আছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল ব্যবহার করা হয়।
ধাপ ২: 'ভোটার তালিকায় অনুসন্ধান' বা 'Search in Electoral Roll' খুঁজুন
ওয়েবসাইটের হোমপেজে আপনাকে 'Search in Electoral Roll' বা 'ভোটার তালিকায় আপনার নাম খুঁজুন' এই ধরনের একটি অপশন খুঁজতে হবে। সাধারণত এটি একটি প্রধান সেকশন হিসাবে দেওয়া থাকে।
ধাপ ৩: 'সাইন আপ' করুন/ প্রয়োজনীয় তথ্য পুট করুন
এই সেকশনে ক্লিক করার পর আপনি দুটি উপায়ে আপনার নাম অনুসন্ধান করতে পারবেন:
বিবরণ দ্বারা অনুসন্ধান (Search by Details): আপনার নাম, পিতার/স্বামীর নাম, বয়স/জন্মতারিখ, লিঙ্গ, রাজ্য, জেলা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের মতো তথ্য দিয়ে। না হলে,
এপিক নম্বর দ্বারা অনুসন্ধান (Search by EPIC Number): আপনার ভোটার আইডি কার্ডের (EPIC) নম্বরটি দিন।
ধাপ ৪: 'লগ ইন' (ক্যাপচা যাচাই করুন এবং খুঁজতে শুরু করুন)
এবার আপনি যে পদ্ধতিটি বেছে নিয়েছেন, সেই অনুযায়ী সব প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে থাকুন। এরপর স্ক্রিনে দেখানো ক্যাপচা (CAPTCHA) কোডটি সঠিকভাবে পাশের বক্সে লিখুন। তারপর, 'Search' বা 'অনুসন্ধান' বোতামে ক্লিক করুন।
ধাপ ৫: রেজাল্ট দেখুন
যদি আপনার ফর্মটি প্রক্রিয়া করা হয়ে গিয়ে থাকে এবং আপনার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে আপনার বিস্তারিত তথ্য স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে। এতে আপনার নাম, EPIC নম্বর, পোলিং স্টেশন, সিরিয়াল নম্বর এবং অন্যান্য তথ্য থাকবে। এই তথ্যটি দেখলেই আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, আপনার BLO আপনার ফর্মটি সফলভাবে আপলোড করেছেন।
ধাপ ৬: তালিকাটি ডাউনলোড বা প্রিন্ট করুন
আপনার নাম যখন তালিকায় দেখা যাবে, আপনি প্রায়শই 'View Details' (বিস্তারিত দেখুন) বা 'Print Electoral Information' (ভোটার তথ্য প্রিন্ট করুন) অপশন পাবেন। প্রয়োজনে আপনি আপনার তথ্যের একটি কপি ডাউনলোড বা প্রিন্ট করে রাখতেই পারেন।
যদি নাম খুঁজে না পান?
কিন্তু যদি আপনার নাম খুঁজে না পাওয়া যায়? এটাই সবচেয়ে জরুরি বিষয়।
আঁতকে উঠবেন না! যদি আপনার নাম খুঁজে না পাওয়া যায় বা পুরনো তথ্যই দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে, হয় আপনার ফর্মটি এখনও প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে, অথবা কোনো ত্রুটির কারণে সেটি আপলোড হয়েছে কিনা তা দেখাচ্ছে না।
এক্ষেত্রে, আপনাকে আপনার BLO (Booth Level Officer)-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।
