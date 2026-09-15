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আপনার রেশন কার্ড সক্রিয় আছে তো? স্ট্যাটাস চেক করবেন কীভাবে? জেনে নিন সহজ পদ্ধতি

Ration Card Status Check: সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি উপভোক্তার রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার নম্বরের সংযোগ বা ই-কেওয়াইসি করা বাধ্যতামূলক। কার্ড সাসপেন্ড বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে দোকানে গিয়ে খাদ্যসামগ্রী না পাওয়ার পাশপাশি হয়রানির শিকার হতে পারেন। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 15, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:12 PM IST
আপনার রেশন কার্ড সক্রিয় আছে তো? স্ট্যাটাস চেক করবেন কীভাবে? জেনে নিন সহজ পদ্ধতি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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