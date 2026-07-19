/আবেদন তো করেছেন, কীভাবে আয়ুষ্মান ভারত-এর স্টেটাস চেক করবেন? e-KYC করবেন কীভাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা ভান্ডার তো হল, আয়ুষ্মান ভারত কবে? অনেকেই ফর্ম ফিলআপ করেছেন। সেই ফর্মের ভেরিফিকেশনও হয়ে গিয়েছে। তাহলে কবে হাতে পাওয়া যাবে আয়ুষ্মান কার্ড? সূত্রের খবর সম্ভবত অগাস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হাতে পাওয়া যেতে পারে এই কার্ড। প্রথম দফায় ৫০ লাখ মানুষ পাবেন এই স্বাস্থ্য বিমার কার্ড।
জানা যাচ্ছে ১০ লাখ আবেদনকারীর তথ্য যাচাই হয়ে গিয়েছে। ৭ লাখ আবেদকারীর নাম বাতিল হয়েছে। কারণ তাদের নাম এসআইআর এর তালিকায় নেই। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ৬ কোটি মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়া। এখন প্রশ্ন, কার্ড পেতে কীভাবে অনলাইনে আবেদনের স্টেটাস চেক করবেন? কীভাবে ই-কেওয়াইসি জমা দেবেন?
আয়ুষ্মান কার্ডের স্টেটাস চেক করতে যেতে হবে PMJAY-এর পোর্টালে। সেখানে গিয়ে ড্যাশবোর্ডে আপনার আবেদনের রং দেখে বুঝতে পারবেন কী অবস্থায় রয়েছে আপনার আবেদন।
গ্রিন টিক
পোর্টালের ড্যাশবোর্ডে যদি আপনার নামে গ্রিন টিক থাকে ও ভেরিফায়েড লেখা তাহলে বুঝতে হবে আপনার আর কিছু করার নেই। সবকিছু ঠিক আছে। বুঝতে হবে আপনার KYC হয়ে গিয়েছে। স্টেট ভেরিফিকেশন হয়ে গেলেই কার্ড পেয়ে যাবেন।
গেরুয়া টিক
গেরুয়া টিক ও আইডেন্টিফায়েড লেখা থাকলে আপনাকে e-kyc অপশনে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে আধার ওটিপি দিয়ে আঙুলের ছাপ দিয়ে ভেরিফিকেশন করতে পারবেন।
লাল টিক
লাল টিক ও আনভেরিফায়েড লেখা থাকলে বুঝতে হবে কিছু সমস্যা রয়েছে। বিভিন্ন নথিতে নামে বানানে সমস্যা থাকলে এমন হতে পারে। এক্ষেত্রে যেতে হবে কাছের CSC সেন্টারে। কিংবা যেতে পারে আশা কর্মীদের কাছে। তারা আপনার বায়োমেট্রিক করে ই-কেওয়াইসি করে দেবেন।
আয়ুষ্মান ভারত না পেলে কী হবে?
যারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় পড়বেন না তাদের জন্য সুখবর শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওইসব মানুষদের জন্য রাজ্য সরকার তৈরি করেছে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। রাজ্যের প্রায় ২ কোটি মানুষকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হবে। এর জন্য খুব শীঘ্রেই আবেদন নেওয়া হবে।
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