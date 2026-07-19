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আবেদন তো করেছেন, কীভাবে আয়ুষ্মান ভারত-এর স্টেটাস চেক করবেন? e-KYC করবেন কীভাবে?

Ayushman Bharat: যারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় পড়বেন না তাদের জন্য সুখবর শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 19, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:06 PM IST
আবেদন তো করেছেন, কীভাবে আয়ুষ্মান ভারত-এর স্টেটাস চেক করবেন? e-KYC করবেন কীভাবে?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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