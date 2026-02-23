English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mukul Roy: কেমন ছিলেন বাবা মুকুল রায়? চোখে জল নিয়ে ছেলে শুভ্রাংশুর বড় সার্টিফিকেট...

Mukul Roy: কেমন ছিলেন 'বাবা' মুকুল রায়? চোখে জল নিয়ে ছেলে শুভ্রাংশুর বড় সার্টিফিকেট...

Subhranshu Roy on Mukul Roy: হাসপাতাল থেকে মুকুল রায়ের মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভায়। বিকালে হালিশহর শ্মশানে শেষকৃত্য মুকুল রায়ের।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 23, 2026, 02:52 PM IST
Mukul Roy: কেমন ছিলেন 'বাবা' মুকুল রায়? চোখে জল নিয়ে ছেলে শুভ্রাংশুর বড় সার্টিফিকেট...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সবার কাছে দাপুটে রাজনীতিক। তাঁর কাছে বাবা। সে যতই একসময় রাজ্যসভার সাংসদ থেকে রেলমন্ত্রী, পরবর্তীতে বিধায়ক, যা-ই হয়ে থাকুন না কেন, তাঁর কাছে চিরকাল ছিলেন বন্ধুর মতো। বাবা মুকুল রায়ের প্রয়াণে এমনটাই বলছেন ছেলে শুভ্রাংশু রায়। 

শুভ্রাংশু রায়ের কথায়, বাবা মুকুল রায় ছিলেন বন্ধুর মতো। রাজনৈতিক জীবনের ব্যস্ততায় হয়তো ততটা বাবার সান্নিধ্য পেয়ে ওঠা হয়নি। কিন্তু যখন যতটুকু পেয়েছেন, সেটা ছিল একজন বন্ধুর মতো। জীবনের সব কঠিন সময়ে তিনি পাশে পেয়েছেন বাবা মুকুল রায়কে। জীবনে চলার পথে তাঁকে বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছেন তিনি। বলেন, “বাবার সান্নিধ্য খুব কম পেয়েছি। কিন্তু যতটুকু পেয়েছি তা ছিল বন্ধুর মতো। জীবনের সব কঠিন সময়ে আমি পাশে পেয়েছি বাবাকে। আমাকে বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে।”

দীর্ঘ অসুস্থতার পর রবিবার গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল। বাবার কথা বলতে গিয়ে চোখে জল ছেলে শুভ্রাংশুর। বলেন, 'মায়ের কাছেই চলে গেলেন বাবা।' মুকুল রায়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই শুভ্রাংশুকে ফোন করেন অভিষেক। এককালের সহযোদ্ধাকে হারিয়ে এক্স-হ্যান্ডেলে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তবে মুকুল রায়ের প্রয়াণের পর এদিন শুভ্রাংশু প্রথমে জানান,  "বিজেপির কেউ কোনও ফোন করেনি।" পরে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী মোদী থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়ের প্রয়াণে এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তায় শোক প্রকাশ করেছেন সকলেই। 

হাসপাতাল থেকে মুকুল রায়ের মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভায়। সেখান থেকে কাঁচড়াপাড়ার ঘটক রোডের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সকলের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য রাখা হবে দেহ। এরপর বিকালে হালিশহর শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে মুকুল রায়ের। এদিন মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ সংক্রান্ত মামলা নিয়েও মুখ খোলেন শুভ্রাংশু। বলেন, "বাবার বিধায়ক পদ একটি বিচারাধীন বিষয়। আমি এখন সেটা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।" 

প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের হয়ে ছাত্র রাজনীতি শুরু করলেও ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই মুকুল রায় ঘাসফুলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ছায়াসঙ্গী  তৃণমূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর-ই দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন মুকুল রায়। তাঁর অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির জন্য মুকুল রায়কে বলা হত তৃণমূলের চাণক্য। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন মুকুল রায়। দীর্ঘ কয়েক  দশক ধরে রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। তাঁর হাত ধরে বাংলার পাশাপাশি ত্রিপুরা, অসম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সংগঠন বাড়ায় ঘাসফুল।

তবে একসময় তৃণমূলের সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়। ২০২৭-র ২৫ সেপ্টেম্বর তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন মুকুল রায়। এমনকি ২০১৯-এ মুকুল রায়ের হাত ধরে ছেলে শুভ্রাংশুও যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। এরপর ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়েন মুকুল রায়। জেতেন। বিধায়ক হন। কিন্তু জেতার কয়েক মাসের মধ্যে আবার তৃণমূলে ফিরে আসেন মুকুল রায়। তাঁর সঙ্গেই তৃণমূলের ফেরেন শুভ্রাংশুও।

তবে তৃণমূলে ফেরার পর দ্বিতীয় ইনিংসে আর সেভাবে সক্রিয় ছিলেন না মুকুল রায়। তাঁর বিধায়ক পদ নিয়ে জটিলতা ছড়ায়। মুকুল রায়ের ফের তৃণমূলে যোগদানের পরই দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে সরব হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়। কিন্তু  বিধানসভার স্পিকার মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করতে অস্বীকার করেন। ফলে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। 

কলকাতা হাইকোর্ট মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের নির্দেশ দেয়। এরপর জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে হাইকোর্টের দেওয়া বিধায়ক পদ খারিজের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে। যার জেরে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ মামলাটি এখনও বিচারাধীন। তৃণমূলে যোগদান করলেও মৃত্যু অবধি খাতায়-কলমে 'বিজেপি বিধায়ক' হয়েই থেকে গিয়েছেন মুকুল রায়।

Mukul RoySubhranshu RoyMukul Roy Death
