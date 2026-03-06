English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Howrah Shocking Murder: ধর্ষণের পর সাঁড়াশি ঢুকিয়ে খুন? তালাবন্ধ ঘরে পড়ে একাকী ষাটের প্রৌঢ়ার পচাগলা-বিবস্ত্র দেহ... হাড়হিম হাওড়া

Howrah Shocking Murder: ধর্ষণের পর সাঁড়াশি ঢুকিয়ে খুন? তালাবন্ধ ঘরে পড়ে একাকী ষাটের প্রৌঢ়ার পচাগলা-বিবস্ত্র দেহ... হাড়হিম হাওড়া

Howrah Rape and Murder: ৪ দিন ধরে কোনও যোগাযোগ নেই। প্রতিবেশীরা খোঁজ করতে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই চোখে পড়ে বীভৎস দৃশ্য...

Updated By: Mar 6, 2026, 04:45 PM IST
Howrah Shocking Murder: ধর্ষণের পর সাঁড়াশি ঢুকিয়ে খুন? তালাবন্ধ ঘরে পড়ে একাকী ষাটের প্রৌঢ়ার পচাগলা-বিবস্ত্র দেহ... হাড়হিম হাওড়া
প্রতীকী ছবি

দেবব্রত ঘোষ: হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে ভয়ংকর ঘটনা! বছর ষাটের প্রৌঢ়াকে ধর্ষণ করে নির্মম খুনের অভিযোগ! মুখে সাঁড়াশি ঢুকিয়ে খুনের অভিযোগ। উদ্ধার প্রৌঢ়ার পচা-গলা, বিবস্ত্র দেহ। হাড়হিম করা চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা শিউরে উঠছে এলাকার মানুষ। আতঙ্ক ছড়িয়েছে। 

হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার মধ্য সন্তোষপুর মান্নাপাড়া এলাকায় এক প্রৌঢ়াকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনার অভিযোগ। নিজের ঘর থেকেই বছর প্রৌঢ়ার ওই প্রৌঢ়ার পচা-গলা এবং বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার করেছে পুলিস। ওই প্রৌঢ়ার মুখে সাঁড়াশি ঢুকিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই প্রৌঢ়া একাই থাকতেন। খুন করার পর ঘরে বাইরে থেকে তালা দিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতী। 

স্থানীয়দের অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই প্রৌঢ়াকে। গয়নাগাঁটিও লুঠ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, মৃতার স্বামী আগেই মারা গিয়েছেন। ছেলে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে একাই থাকতেন ওই প্রৌঢ়া। গত ৪ দিন ধরে পরিবারের লোকজন ফোনে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। এরপর আজ শুক্রবার স্থানীয়রা খোঁজ নিতে এসে দেখেন বাড়ির বাইরে থেকে তিনটি দরজাই তালা বন্ধ। 

বাড়ি থেকে তীব্র পচা দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা জানলা দিয়ে উঁকি মারেন। তখনই তাদের চোখে পড়ে বীভৎস দৃশ্য। মেঝেতে বিবস্ত্র পড়ে প্রৌঢ়ার দেহ! সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পুলিসে। খবর পেয়ে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে দেহটি উদ্ধার করে। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। 

ভয়ংকর এই ঘটনায় হাওড়া গ্রামীণের পুলিস সুপার সুবিমল পাল জানিয়েছেন, খুনের মামলা শুরু হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অপরাধীর সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

