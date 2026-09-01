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এক ছাদের নীচে বাস-ট্যাক্সি থেকে মার্কেট! জীর্ণ বাসস্ট্যান্ডকে আধুনিক ট্রান্সপোর্ট হাব করার পরিকল্পনা রাজ্যের

Howrah Transport Hub: দীর্ঘদিনের জীর্ণ হাওড়া বাস টার্মিনাসকে আধুনিক রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। জায়গাটিকে মাল্টি-লেভেল ট্রান্সপোর্ট হাব হিসেবে গড়ে তোলার ভাবনা রয়েছে, যেখানে বাস, ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাব, মার্কেট ও সিনেপ্লেক্সের মতো পরিষেবাও থাকতে পারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 01, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:28 PM IST
এক ছাদের নীচে বাস-ট্যাক্সি থেকে মার্কেট! জীর্ণ বাসস্ট্যান্ডকে আধুনিক ট্রান্সপোর্ট হাব করার পরিকল্পনা রাজ্যের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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