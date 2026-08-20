/TMT বারের নাম ভাঙিয়ে লাখ লাখ টাকার প্রতারণা! গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড, হাওড়া সাইবার পুলিসের দুর্দান্ত সাফল্যে উদ্ধার সিংহভাগ

দেবব্রত ঘোষ: টিএমটি বার সরবরাহের নামে ৫০ লাখ টাকার প্রতারণা। হাওড়ায় গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড যুবক। উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা। হাওড়া সাইবার পুলিসের দুর্দান্ত সাফল্য। TMT বার সরবরাহের প্রলোভন দেখিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে হাওড়া সিটি পুলিসের সাইবার ক্রাইম শাখা। ধৃতের নাম স্নেহাশিস মান্না ওরফে নেত্র (২৫)। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ায়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তি অনলাইনে পাওয়া একটি মোবাইল নম্বরে ফোন করলে, তার সঙ্গে অভিযুক্তের যোগাযোগ হয়। ফোনে নিজেকে বড় মাপের টিএমটি বার সরবরাহকারী হিসেবে পরিচয় দেয় অভিযুক্ত যুবক। ওই যুবকের মিষ্টি কথায় ভুলে এবং ব্যবসার তাগিদে অভিযোগকারী অগ্রিম বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও কোনও রড সরবরাহ করা হয়নি, এমনকি টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে ওই ব্যক্তি হাওড়া সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ জানান।
অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্তে নামে হাওড়া সাইবার থানার বিশেষ দল। পাঁশকুড়া থানার পুলিসের সহায়তায় যৌথ অভিযান চালিয়ে মূল অভিযুক্ত স্নেহাশিস মান্নাকে গ্রেফতার করে। তল্লাশি চালিয়ে তার হেফাজত থেকে উদ্ধার করে নগদ ২০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ১৭টি সক্রিয় ডেবিট কার্ড, একটি মোবাইল ফোন-সহ প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত একাধিক নথিপত্র ও সরঞ্জাম। শুধু নগদ টাকাই নয়, পাশাপাশি আদালতের নির্দেশে পুলিস অভিযুক্তের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা ২৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকাও ফ্রিজ করে দিয়েছে। ফলে প্রতারিত অর্থের সিংহভাগ অংশই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন তদন্তকারীরা।
উল্লেখ্য, এই মামলায় ইতিপূর্বে আরও ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। আজ ধৃত স্নেহাসিস মান্নাকে আদালতে পেশ করে পুলিস। চক্রে আরও কারা কার জড়িত তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।
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