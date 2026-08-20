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TMT বারের নাম ভাঙিয়ে লাখ লাখ টাকার প্রতারণা! গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড, হাওড়া সাইবার পুলিসের দুর্দান্ত সাফল্যে উদ্ধার সিংহভাগ

Howrah TMT bar fraud case: ফোনে নিজেকে বড় মাপের টিএমটি বার সরবরাহকারী হিসেবে পরিচয় দেয় অভিযুক্ত যুবক। শুধু নগদ টাকাই নয়, পাশাপাশি আদালতের নির্দেশে পুলিস অভিযুক্তের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা ২৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকাও ফ্রিজ করে দিয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 20, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:59 PM IST
TMT বারের নাম ভাঙিয়ে লাখ লাখ টাকার প্রতারণা! গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড, হাওড়া সাইবার পুলিসের দুর্দান্ত সাফল্যে উদ্ধার সিংহভাগ
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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