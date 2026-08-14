Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /১৫ অগাস্টের সকালেই দাঁড়িয়ে পড়ুন টিকিটঘরের জানলায়, রেলের বিগ অফার! উপভোগ করুন পুজো ট্যুরের স্বাধীনতা

১৫ অগাস্টের সকালেই দাঁড়িয়ে পড়ুন টিকিটঘরের জানলায়, রেলের 'বিগ অফার'! উপভোগ করুন পুজো ট্যুরের স্বাধীনতা

Puja 2026 Tour Ticket Booking: পুজোর সময় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে অনেকেরই। এদিকে টিকিট কাটতে গিয়ে টিকিট না পেয়ে ব্যর্থমনোরথ হতে হয় কত কত ট্যুরিস্টকে। কেননা বুকিংয়ের সুবিধা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হু-হু করে টিকিট কাটা শুরু হয়ে যায়। ফুরিয়ে যায় টিকিট। এবার তাই দিনের সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে। মানে, ছুটির দিনেও মানুষ রেলওয়ে টিকিট বুকিং কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটতে পারবেন।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:36 PM IST
১৫ অগাস্টের সকালেই দাঁড়িয়ে পড়ুন টিকিটঘরের জানলায়, রেলের 'বিগ অফার'! উপভোগ করুন পুজো ট্যুরের স্বাধীনতা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘স্কুল ঠিক করো'! শিক্ষার হাল ফেরাতে আসরে নামছে ককরোচরা, বড় ক্যাম্পেইনের ঘোষণা
2
3
4
5