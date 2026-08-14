১৫ অগাস্টের সকালেই দাঁড়িয়ে পড়ুন টিকিটঘরের জানলায়, রেলের 'বিগ অফার'! উপভোগ করুন পুজো ট্যুরের স্বাধীনতা

অয়ন ঘোষাল: পুজোর সময় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে অনেকেরই। তাই বুকিংয়ের সুবিধা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে টিকিট কাটা শুরুও হয়ে যায়। এ বারের পুজোয় ঘুরতে যাওয়ার সময় ১৪ থেকে ২০ অক্টোবর। সেই সময়ের কথা মাথায় রেখেই টিকিট বুকিংয়ের পরিকল্পনা চলছে। পুজোর সময় ঘুরতে যাওয়ার জন্য যাঁরা পরিকল্পনা করে রেখেছেন, তাঁদের টিকিট কাটার সময় কিন্তু এগিয়ে এল। কীভাবে? ভালো করে হিসেবটা বুঝে নিন।
স্বাধীনতাতেই পুজোর টিকিট
ধরুন, কারও পুজোর শুরুতেই ভ্রমণের পরিকল্পনা আছে। কারও যদি ১৪ অক্টোবর, চতুর্থীতে যাত্রার পরিকল্পনা থাকে তবে, ১৫ অগস্ট থেকেই টিকিট কাটার সুযোগ পাবেন সেই সব যাত্রীরা। ১৫ অগস্ট সকাল ৮টা থেকে চালু হবে বুকিং। একই ভাবে তার পরদিন ১৫ অক্টোবর, পঞ্চমীতে যাত্রার জন্য দু’মাস আগে অর্থাৎ ১৬ অগস্ট সকাল ৮টা থেকে টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা মিলবে। এ ভাবেই ২১ অক্টোবর দশমীর দিন কেউ যদি ফেরার বা কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তবে সংশ্লিষ্ট ট্রেনের টিকিট কাটা যাবে ২২ অগস্ট থেকে।
হু-হু করে বুকিং
উল্লেখ্য, এ বার তিথি অনুযায়ী সপ্তমী দু’দিন পড়েছে। ১৭ এবং ১৮ অক্টোবর। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পুজোর সময় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে অনেকেরই। তাই বুকিংয়ের সুবিধা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে টিকিট কাটা শুরু হয়ে যায়। নিশ্চিতভাবে এবরাও হবে। মুহূর্তের মধ্যেই সংরক্ষিত সব টিকিট শেষ হয়ে যায়। ওয়েটিংয়ে হয় লম্বা ভিড়।
ছুটির দিনে কাউন্টার খোলা
তাই পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের তরফে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেটা হল ছুটির দিনেও রেলওয়ে টিকিট বুকিং কাউন্টার খোলা রাখা। ১৫, ১৬, ২৩ এবং ৩০ অগাস্ট ছুটির দিন। আবার ৬ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ছুটি। হাওড়া ডিভিশনের সমস্ত অফলাইন রিজার্ভেশন বুকিং কাউন্টার সকাল ৮ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছে।
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