Howrah: ন্যাড়া মাথা, পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর আন্ডারওয়ার: উত্তর হাওড়ার 'ডন' আকাশকে রাজপথে ঘোরাল পুলিস

Howrah Police Publicly Gangster Parade: ন্যাড়া মাথা, পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় হাওড়ার ডনকে ঘোরাল পুলিস। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। ২০২১ সালে পুলিস কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো এবং ২০টিরও বেশি অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।
দেবব্রত ঘোষ: ভয় আউট ভরসা ইন। বিজেপি সরকারের এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করছে পুলিস। উত্তর হাওড়ার তথাকথিত 'ডন' আকাশ সিংকে কোমরে দড়ি পরিয়ে এলাকায় ঘুরিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার পুনঃনির্মাণ করল গোলাবাড়ি থানার পুলিস।
দিনের আলোতে রাস্তায় হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ডনের পরনে ছিল আন্ডারওয়ার আর স্যান্ডো গেঞ্জি। মাথার ঝুঁটি বাধা চুল ও দাড়ি, যে আকাশ সিংকে দেখা যেত তার বদলে দেখা গেল চুল দাড়ি কামানো অবস্থায়। যদিও পুলিস সূত্রে খবর, প্রচন্ড গরমের জন্য এরকম পোশাক। চুল দাড়ি নিজেই কেটে ফেলার ইচ্ছে প্রকাশ করে আকাশ।
কেন গ্রেফতার করা হয় আকাশ সিংকে?
২০২১ সালে পুলিস কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো এবং ২০টিরও বেশি অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। পুলিস তাকে চলতি মাসের শুরুর দিকেই গ্রেফতার করেছিল। সমাজের সমস্ত অপরাধীদের প্রতি একটি কঠোর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আজ তাকে এভাবে গেঞ্জি ও আন্ডার ওয়ার পরিয়ে রাজপথে ঘোরানো হল। পুলিস সূত্রে জানা যাচ্ছে ২০২১ ও জায়গায় ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন করানো হয়।
কে এই আকাশ সিং?
উত্তর হাওড়ার কুখ্যাত 'ডন' আকাশ সিং। তাঁর নাম শুনলেই রীতিমতো ভয়ে কাঁপতেন এলাকাবাসী। অভিযোগ, আকাশের মাথায় তৃণমূল সরকারের হাত ছিল। ২০২১ সালে পুলিসকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর বিলাসবহুল জীবনযাপন নিয়ে রীতিমতো চর্চা হয় এলাকায়। কলকাতার বিভিন্ন পানশালায় যাতায়াত ছিল তাঁর। জন্মদিনের একটি পার্টির ছবিও ভাইরাল হয়েছিল। হাওড়ার বিজেপি বিধায়ক উমেশ রাইয়ের অভিযোগ করেন যে, প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই আকাশ। যদিও গৌতম চৌধুরী একথা অস্বীকার করেন।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই হাওড়ার শিবপুর থানার অন্তর্গত ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেতাজ বাদশা শামিম আহমেদ ওরফে বড়েকে গ্রেফতার করে পুলিস। গত বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বই থেকে বড়ে ও তার দুই সহযোগী জাভেদ আখতার ও ক্রান্তিকে গ্রেফতার করে পুলিস। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও হাওড়া সিটি পুলিসের যৌথ প্রচেষ্টায় এদের গ্রেফতার করা হয়।
জানা যায়, ভোটের ফল ঘোষণার পর চওড়া বস্তি এলাকা অশান্ত হয়। বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনার অভিযোগ হয় বড়ে ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। বিজেপির অভিযোগ, বড়ের মদতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর। মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয় মধ্য হাওড়ার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিস কয়েকজনকে আটক করে কিন্তু ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বড়ে ঘটনার পর থেকেই ফেরার হয়ে যায়। বড়ের খোঁজে অভিযান চালায় হাওড়া সিটি পুলিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অভিযান চালাতে গিয়ে তাজ্জব পুলিস কর্তারা। পুলিস অভিযানের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়।
