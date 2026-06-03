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Belgachia Shocker: বাড়ি ফেরার পথে পা পিছলে ড্রেনের পাঁকের অতলে হাঁসফাঁস করতে-করতে নিখোঁজ কিশোর; মৃত্যু?

Howrah Belgachia Dumpyard Shocker: বেলগাছিয়া ভাগাড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মাটির নিচের নর্দমার পাকে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ ১৫ বছরের কিশোর। তার খোঁজে বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর এবং পুলিশের তল্লাশি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 03, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:11 PM IST
Belgachia Shocker: বাড়ি ফেরার পথে পা পিছলে ড্রেনের পাঁকের অতলে হাঁসফাঁস করতে-করতে নিখোঁজ কিশোর; মৃত্যু?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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