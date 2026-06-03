/Belgachia Shocker: বাড়ি ফেরার পথে পা পিছলে ড্রেনের পাঁকের অতলে হাঁসফাঁস করতে-করতে নিখোঁজ কিশোর; মৃত্যু?

দেবব্রত ঘোষ: হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে (Belgachia dumpyard in Howrah) ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বেলগাছিয়া ভাগাড়ে (Belgachia dumpyard) ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মাটির নীচের নর্দমার পাঁকে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয় ১৫ বছরের এক কিশোর। তার খোঁজে নেমে পড়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং পুলিস।
মৃত্যুপুরী ভাগাড়
হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকায় আজ, বুধবার সকালে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, অভিষেক রাও (ডাকনাম কালু) নামের বছর পনেরোর কিশোর সকাল ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ ওই এলাকায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল। তারপর সে বাড়ি ফেরার সময় আচমকাই পা পিছলে একটি গভীর গর্তে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেও তখন তাকে উদ্ধার করা যায়নি। খবর দেওয়া হয় লিলুয়া থানায় এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে। তারা উদ্ধার কাজ শুরু করলেও ওই কিশোরের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি!
ড্রেনের জলে তলিয়ে গেল?
উল্লেখ্য, মাত্র এক বছর আগে, ২০২৫ সালের ১২ মার্চ বেলগাছিয়া পাম্পিং স্টেশনের আন্ডারগ্রাউন্ড জলের পাইপ ফেটে গিয়েছিল। এর ফলে ওই এলাকায় বড়সড় বিপর্যয় ঘটেছিল। হাওড়া শহর এলাকায় জল সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় জানা গিয়েছিল, পরিত্যক্ত পাম্পিং হাউজের নীচে একটি ড্রেন রয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, অভিষেক সেই ড্রেনের জলে তলিয়ে গিয়েছে।
উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লিলুয়া থানার পুলিস। পাশাপাশি উপস্থিত হন ডিসি নর্থ, জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সদস্যরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অভিষেক রাও ওরফে কালুর কোনও সন্ধান মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। তিনি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
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