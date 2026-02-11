English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Howrah Murder: গেঞ্জি কারখানার ঠিকাদারের সঙ্গে ফস্টিনস্টি! বন্ধ দরজার আড়ালে স্ত্রীকে পাওয়া গেল... স্বামীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ...

Husband kills wife: স্বামীর চাপে বাধ্য হয়ে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ডোমজুর থানায় গতকাল শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন মহিলা। কিন্তু তারপরই...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 11, 2026, 07:50 PM IST
নিজস্ব ছবি

দেবব্রত দাস: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জের। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুর থানার অন্তর্গত জালান কমপ্লেক্সে।

পুলিস সূত্রে জানা গেছে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা রাহুল শেখ তার স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন জালান কমপ্লেক্সের তিন নম্বর গেটের পাঁচ নম্বর লেনে। দুজনেই কাজ করতেন গেঞ্জি কারখানায়। এই কারখানারই ঠিকাদার রোশন কুমারের সাথে রাহুলের স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই নিয়ে ওই দম্পতির মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। 

স্বামীর চাপে বাধ্য হয়ে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ডোমজুর থানায় গতকাল শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন মহিলা। পুলিশ ঠিকাদারকে গ্রেফতার করে। কিন্তু এরপরেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা থামেনি। তারপরই আজ ঘর থেকে স্ত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। 

ঘটনার পর থেকেই স্বামী রাহুল শেখ পলাতক। সেই কারণেই পুলিশের সন্দেহ এটা খুনের ঘটনা। ডোমজুর থানার পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

