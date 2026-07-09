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২৫ মাসেই টাকা দ্বিগুণ! শেয়ারে খাটানোর নামে হাওড়ায় বিরাট কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস, কোটি কোটির প্রতারণায় জালে ডিরেক্টর-সহ ৬

Howrah fake share company: ব্লুমওয়েলথ ব্র্যান্ড ইকুইটি ব্রোকার প্রাইভেট লিমিটেড নামে সংস্থাটি চিটফান্ডের আদলে পরিচালিত হচ্ছিল। জেলায় জেলায় মোটা টাকা লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 09, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:47 PM IST
২৫ মাসেই টাকা দ্বিগুণ! শেয়ারে খাটানোর নামে হাওড়ায় বিরাট কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস, কোটি কোটির প্রতারণায় জালে ডিরেক্টর-সহ ৬
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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