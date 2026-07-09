/২৫ মাসেই টাকা দ্বিগুণ! শেয়ারে খাটানোর নামে হাওড়ায় বিরাট কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস, কোটি কোটির প্রতারণায় জালে ডিরেক্টর-সহ ৬

দেবব্রত ঘোষ: পঁচিশ মাসে টাকা দ্বিগুণের টোপ দিয়ে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা। শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটিয়ে পঁচিশ মাসে বিনিয়োগের টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার টোপ। হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দাদের হাতে ভুয়ো বিনিয়োগ সংস্থার ডিরেক্টর সহ ছয় কর্মী গ্রেপ্তার।
কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে এক ভুয়ো বিনিয়োগ সংস্থার তিন ডিরেক্টর-সহ মোট ছয় জনকে গ্রেপ্তার করল হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থার ডিরেক্টর সুজয় কাঞ্জিলাল, মা নমিতা কাঞ্জিলাল, স্ত্রী সুদ্রিশা কাঞ্জিলাল এবং তিন কর্মী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ কুণ্ডু ও অভিষেক পাল। সংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি ডিডি রাহুল মিশ্র ও এসপি সম্ব্রিতি চক্রবর্তী।
বেলিলিয়াস রোডের এক বাসিন্দা ব্যবসায়ী রাজীব চ্যাটার্জি অভিযোগ করেছিলেন ব্যাটরা থানায়। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয় তদন্ত। ২০২৪ সালের মে মাসে অভিযুক্তরা অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পঁচিশ মাসের মধ্যে বিনিয়োগের অর্থ দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মোট ১৩ লক্ষ টাকা লগ্নি করান। প্রথমদিকে কিছু অর্থ ফেরতও দেন। বিশ্বাস অর্জন হয়ে গেলেই তারপর টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ব্লুমওয়েলথ ব্র্যান্ড ইকুইটি ব্রোকার প্রাইভেট লিমিটেড নামে সংস্থাটি কার্যত একটি চিটফান্ডের আদলে পরিচালিত হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোটা টাকা লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। পরে সেই টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই হাওড়ার ব্যাটরা, শিবপুর, চ্যাটার্জিহাট, বি-গার্ডেন, পূর্ব বর্ধমান, মগরা এবং কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট-সহ একাধিক থানায় সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের হয়েছে।
পুলিসের দাবি, বিভিন্ন মামলায় এখনও পর্যন্ত ১৬ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির তথ্য সামনে এসেছে। শুধু হাওড়া নয়, পূর্ব বর্ধমান, কলকাতা সহ একাধিক জায়গা থেকে টাকা তোলা হয়েছে। তদন্তকারীরা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রতারণার সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তি, সংস্থার আর্থিক লেনদেন এবং প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। তদন্তের স্বার্থে আরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না গোয়েন্দারা।
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