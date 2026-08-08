/যমের মতো ভয় পেত বাবাকে! ৮ বছরের মেয়েকে মশারির দড়িতে পেঁচিয়ে মেরে ফেলল বর্বর

দেবব্রত ঘোষ: আট বছরের নিজের মেয়েকে গলায় মশারির দড়ির ফাঁস লাগিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপ তেঁতুলতলা এলাকায়। ঘটনার পর অভিযুক্ত বাবাকে মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দারা ডোমজুড় থানার পুলিসের হাতে তুলে দেয়।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার আট বছরের কন্যাসন্তানকে প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারত না। মৃত শিশুর পরিবারের দাবি, বাবার প্রতি তীব্র আতঙ্ক ছিল শিশুটির। সে তার বাবাকে রীতিমতো 'যমের মতো ভয়' পেত।
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মৃত শিশুর মামা জানান, পারিবারিক অশান্তির জেরে গত বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর দিদি মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে জামাইবাবু আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তাঁদের আবার নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই ঘটে যায় এই মর্মান্তিক ঘটনা।
শিশুটির দিদা অভিযোগ করেন, মেয়েসন্তানের প্রতি পুরনো আক্রোশ থেকেই খাট টানানোর মশারির দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নাতনিকে নৃশংসভাবে খুন করেছে তার বাবা। অন্যদিকে, মৃত শিশুর মা জানান, ঘটনার সময় তিনি পাশের ঘরে তাঁর শাশুড়ির কাছে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মেয়ের মৃত্যুর খবর পান। শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা দাবি করছে, দুর্ঘটনাবশত মশারির ফাঁসে আটকে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শিশুর মায়ের স্পষ্ট বক্তব্য, এত ছোট বাচ্চার পক্ষে ভুল করে মশারির ফাঁসে আটকে মারা যাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাকে পরিকল্পিতভাবেই খুন করা হয়েছে।
এই ঘটনায় ডোমজুড় থানায় অভিযুক্ত বাবার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
অন্যদিকে, নেশায় মত্ত স্বামীর কাছে সন্তানকে দিতে নারাজ স্ত্রী। এনিয়েই দুজনের মধ্যে বিবাদ। আর ওই বিবাদের জেরে স্ত্রীর কোল থেকে সাত মাসের সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে পালায় স্বামী। এরপর বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে অন্ধকার রাস্তায় জলের মধ্যে ওই একরত্তিকে ফেলে গা ঢাকা দেয় ওই ব্যক্তি। গত শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ জলপাইগুড়ি শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বোসপাড়ায় শিশুটিকে রাস্তায় ফেলে অভিযুক্তকে পালাতে দেখে ফেলেন এলাকার এক মহিলা। কিন্তু পিছু ধাওয়া করেও ওই ব্যক্তিকে ধরতে ব্যর্থ হন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় আলোড়ন ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় পুলিসকে।
জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা থেকে পুলিস আসে। শিশুটি কোন এলাকার, তা জানতে শুরু হয় খোঁজখবর। এরইমধ্যে ঘটনাস্থলে হাজির হন এক মহিলা। নিজেকে ওই শিশুর মা বলে তিনি দাবি করেন নিজেকে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাদের কারণ বলেন। জানান, জলপাইগুড়ি শহরের পাঁচ নম্বর ঘুমটি এলাকায় তাঁর বাড়ি। পুলিস মহিলার বক্তব্য যাচাই করে দেখছে। শিশু-সহ ওই মহিলাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় কাউন্সিলার শুভ্রা দেব। এলাকার মানুষ যেভাবে তৎপরতার সঙ্গে শিশুটিকে উদ্ধার করেছেন, এজন্য তাঁদের প্রশংসা করেন তিনি।
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