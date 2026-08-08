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যমের মতো ভয় পেত বাবাকে! ৮ বছরের মেয়েকে মশারির দড়িতে পেঁচিয়ে মেরে ফেলল বর্বর

Howrah Crime: মৃত শিশুর মা বলেন, আমি পাশের ঘরে শাশুড়ীর কাছে ছিলাম। ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়েছিলাম। তারপরই জানতে পারি এই ঘটনা। ওরা দাবি করছে মশারির ফাঁসে আটকে মেয়ে মারা গেছে। তবে এতোটুকু বাচ্চার পক্ষে এভাবে মরা সম্ভব নয়

Written BySoumita Khan
Published: Aug 08, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:38 AM IST
যমের মতো ভয় পেত বাবাকে! ৮ বছরের মেয়েকে মশারির দড়িতে পেঁচিয়ে মেরে ফেলল বর্বর
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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