/পুলিসকে মার থেকে লাখ লাখ টাকার তোলাবাজি! গ্রেফতার হতেই ব্য়াপক জনরোষের মুখে অরূপ রায়-ঘনিষ্ঠ নেতা

দেবব্রত ঘোষ: গ্রেফতার হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পরিষদ ও তৃণমূল নেতা শ্যামল মিত্র। অরূপ রায় ঘনিষ্ঠ এই নেতাকে নিউটাউন থেকে গ্রেফতার করে হাওড়া সিটি পুলিস। আজ শিবপুর থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপক জনরোষের মুখে পড়েন শ্যামল মিত্র। তাঁকে লক্ষ করে ডিম ছোড়া হয়। পুলিসের সামনেই চলে বেধড়ক মারধর।
পুলিস সূত্রে জানানো হয়েছে, গত ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের দিন দলবল নিয়ে পুলিসের ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ রয়েছে শ্যামল মিত্রের বিরুদ্ধে। নির্বাচন বিধি (MCC) লঙ্ঘন করে কাউন্টিং সেন্টারের কাছে তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে নিয়ে হই হট্টগোল করেন শ্যামল। এরই সঙ্গে অশান্তি পাকানোর পাশাপাশি কর্তব্যরত পুলিসকর্মীদের মারধরের অভিযোগও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে।
এছাড়াও, শিবপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ। অভিযোগ রয়েছে, গত ১০ এপ্রিল মন্দিরতলা এলাকায় বিজেপি কর্মীদের একটি বৈঠকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় শ্যামল মিত্র। বিজেপি কর্মীর পকেট থেকে ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং ১৫ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। পুলিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শ্যামল মিত্রকে আজই আদালতে তোলা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্তের জন্য তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে।
প্রসঙ্গত, শ্যামল মিত্র মধ্য হাওড়ার তৃণমূলের দাপুটে নেতা-বিধায়ক অরূপ রায় ঘনিষ্ঠ। পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পরিষদও ছিলেন তিনি। এরই সঙ্গে তিনি মোহনবাগান ক্লাবের হকি সচিবও ছিলেন। ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশ হওয়ার পরই রাস্তায় বেধড়ক মার খেতে হয় শ্যামল মিত্রকে। একপ্রকার বলাই যায় যে, পালাবদল হতেই দীর্ঘদিনের অত্যাচারের সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ক্ষোভ ফেটে পড়ে জনসাধারণ। শ্যামল মিত্র মার খাওয়ার সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়।
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