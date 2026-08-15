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পুলিসকে মার থেকে লাখ লাখ টাকার তোলাবাজি! গ্রেফতার হতেই ব্য়াপক জনরোষের মুখে অরূপ রায়-ঘনিষ্ঠ নেতা

TMC leader Shyamal Mitra Arrest: নির্বাচনে ফল ঘোষণার দিন দলবল নিয়ে পুলিসকে মারধরের অভিযোগ রয়েছে শ্যামল মিত্রর বিরুদ্ধে। নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করে কাউন্টিং সেন্টারের কাছে দলীয় পতাকা নিয়ে হই হট্টগোল করেন তিনি। এছাড়াও শিবপুর থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 15, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:40 PM IST
পুলিসকে মার থেকে লাখ লাখ টাকার তোলাবাজি! গ্রেফতার হতেই ব্য়াপক জনরোষের মুখে অরূপ রায়-ঘনিষ্ঠ নেতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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