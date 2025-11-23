Ashwas Scheme: নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে পুলিস, ত্রাতা ভূমিকায় প্রকাশ্যে 'আশ্বাস'...

Ashwas Scheme: নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে পুলিস, ত্রাতা ভূমিকায় প্রকাশ্যে 'আশ্বাস'...
Senior Citizen Support Howrah Police: হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিস প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তা, ভরসা ও সহায়তা দিতে চালু করল বিশেষ উদ্যোগ 'আশ্বাস' প্রকল্প। নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে জানালে বিশেষ টিম দ্রুত তাদের বাড়িতে গিয়ে সহায়তা করবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বয়স্ক ও প্রবীণ নাগরিকদের একাকিত্ব, ভয়ভীতি ও অপরাধের ঝুঁকি অনেক সময় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একাকী থাকার সুযোগ নিয়ে বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা প্রবীণদের টার্গেট করে। এবার সেই সমস্যার সমাধান দিতে এগিয়ে এল হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিস। প্রবীণদের নিরাপত্তা, মানসিক ভরসা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে শুরু হল বিশেষ উদ্যোগ 'আশ্বাস' প্রকল্প।
শনিবার এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিস সুপার সুবিমল পাল। তিনি জানান, 'প্রবীণদের প্রতি অপরাধমূলক আচরণ রোধে এবং তাদের একাকিত্ব দূর করতে এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।'
আরও পড়ুন: কাজের চাপে 'প্যানিক অ্যাটাক'! বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই BLO...
পুলিস সুপারের বক্তব্য অনুযায়ী, 'আশ্বাস' প্রকল্পের জন্য একটি আলাদা বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি বয়স্ক নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট ফোন নম্বরও চালু করা হয়েছে -
০৩৩২৬৬১৬৪০২ / ৮৯৮১০০৪২৪০
যে কোনও ভয়, আশঙ্কা, অপরাধমূলক ঘটনার সন্দেহ অথবা অন্য কোনও সমস্যার কথা প্রবীণরা এই নম্বরে ফোন করলেই পুলিস দ্রুত তাদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।
পুলিস সুপার আরও জানান, 'অনেক সময় চাকরি বা পড়াশোনার কারণে পরিবারের সন্তানরা বাইরে থাকে এবং বাড়িতে বয়স্ক সদস্যরা একা থাকেন। সেই সময় কোনও ভয়ভীতি, অপরিচিতের অনুপ্রবেশ, প্রতারণা বা অপরাধমূলক ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। সেই পরিস্থিতিতে যেন প্রবীণরা আতঙ্কে না পড়েন এবং নিজেকে অসহায় মনে না করেন, তাই সরাসরি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগের এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'
ফোন পেয়ে বিশেষ টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রবীণ নাগরিকের সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে-এই আশ্বাস দিয়েছে জেলা পুলিস।
আরও পড়ুন: বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বিশালাকার হাতি, দেখেই মাটিতে পড়ে মৃত্যু গৃহবধূর
এই উদ্যোগে খুশি প্রবীণ নাগরিকরাও। তাদের কথায়, 'পুলিস আমাদের পাশে থাকবে-এই ভাবনাই নতুন করে মনোবল বাড়িয়ে দিল। এখন থেকে আর ততটা ভয় লাগবে না, প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে ডাকতে পারব।'
হাওড়া গ্রামীণ পুলিসের এই মানবিক উদ্যোগ প্রবীণ নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নতুন আলো জ্বালাল। তাদের মতে, 'আশ্বাস' প্রকল্প শুধুই নিরাপত্তা নয়, মানসিক শান্তি ও সাহস দেওয়ারও এক বড় পদক্ষেপ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)