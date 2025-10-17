English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Howrah Horror: রবির উপর চলল এলোপাথারি চপার! দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে পালাতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি...

Extramaritial Affair: হাওড়ায় বন্ধুর হাতে খুন! রাতে বাড়ির ছাদে খানাপিনার আসর বসিয়েছিলেন বিকাশ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি। উপস্থিত ছিলেন বিকাশের বন্ধ রবি প্রসাদ। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 17, 2025, 10:02 AM IST
Howrah Horror: রবির উপর চলল এলোপাথারি চপার! দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে পালাতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি...
প্রতীকী ছবি

দেবব্রত ঘোষ: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মধ্য হাওড়ার গণেশ মাঝি লেনে। পুলিস সূত্রে খবর, এলাকার একটি বহুতলে বিকাশ চৌধুরী ওরফে মনু নামে এক ব্যক্তি থাকেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে তিনতলা বাড়ির ছাদে খানাপিনার আসর বসিয়েছিলেন। উপিস্থিত ছিলেন রবি প্রসাদ।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Bengal Weather: হেমন্তের পথে ফের বাধা! সপ্তাহান্তে হাওয়া বদল, ৬ জেলায় ঘনিয়ে আসছে...

সেখানেই পুরনো শত্রুতা জেরে বন্ধুদের সঙ্গে তার বচসা শুরু হয়। এরপরই চপার দিয়ে তার বন্ধু রবি প্রসাদকে এলোপাথাড়ি কোপায় বিকাশ চৌধুরী। রবি দৌড়ে পালাতে গেলে সিঁড়িতে পড়ে যায়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শিবপুর থানার পুলিস। আসেন উচ্চপদস্থ পুলিস আধিকারিকরা।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পারে, রবিপ্রসাদ তার বন্ধু বিকাশ চৌধুরীর স্ত্রীকে নিয়ে ন-মাস আগে পালিয়ে যায়। এই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে শত্রুতা চরমে ওঠে। রাতের খানাপিনার আসরে রবিকে ডেকে সে ফয়সালা করতে চায়। তখনই শুরু হয় তুমুল বচসা। এরপরই খানাপিনা চলাকালীন তাকে চপার দিয়ে কোপানো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন, তিনজন ব্যক্তি দৌড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিস। এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। পুলিসের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে শত্রুতা জেরে এই খুন। এই ঘটনায় বিকাশ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে শিবপুর থানার পুলিস। ধৃত ব্যক্তি খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবী পুলিসের।তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা শুরু হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে অন্য কেউ জড়িত কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খুনের পিছনে অন্যকোনো কারণ আছে কিনা তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আরও পড়ুন, West Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটের আগে তৃণমূলে বড় রদবদল, পারফরম্যান্সই শেষ কথা! কারা আউট, কারা ইন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
howrah horrorincidentcrimemurderwest bnegalextramaritial affair
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather: হেমন্তের পথে ফের বাধা! সপ্তাহান্তে হাওয়া বদল, ৬ জেলায় ঘনিয়ে আসছে...
.

পরবর্তী খবর

Kali Puja 2025: কালীপুজোয় বিশেষ ব্যবস্থা, শিয়ালদহ শাখায় সব ট্রেনই...বড় পদক্ষেপ রেলের..