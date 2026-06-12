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Kolkata Eye project: গঙ্গার পাড়ে লন্ডনের ম্যাজিক! হাওড়া-বিদ্যাসাগর সেতুতে মেগা প্রকল্প, আসছে ৬০ ফুটের ধাতব 'দুর্গা' মূর্তি

Ganga riverfront makeover: হাওড়া ব্রিজ থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত এবার গঙ্গার পাড় সংলগ্ন এলাকা বদলে যাবে খুব দ্রুত। বদলে যাবে গ্র্যান্ড ফরশোর রোডের চেহারা। তৈরি হবে লন্ডনের মত কলকাতা আই। পোর্ট ট্রাস্ট ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে গঙ্গার ঘাটগুলোর সংস্কার ও আধুনিকীকরণের পাশাপাশি তৈরি হবে দেবী দুর্গার প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার ধাতব মূর্তি।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 12, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:51 AM IST
Kolkata Eye project: গঙ্গার পাড়ে লন্ডনের ম্যাজিক! হাওড়া-বিদ্যাসাগর সেতুতে মেগা প্রকল্প, আসছে ৬০ ফুটের ধাতব 'দুর্গা' মূর্তি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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