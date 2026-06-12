Kolkata Eye project: গঙ্গার পাড়ে লন্ডনের ম্যাজিক! হাওড়া-বিদ্যাসাগর সেতুতে মেগা প্রকল্প, আসছে ৬০ ফুটের ধাতব 'দুর্গা' মূর্তি

দেবব্রত ঘোষ: লন্ডনের টেমস নদীর তীরের সেই জাঁকজমক এবার দেখা যাবে হুগলি নদীর পাড়ে! আমূল বদলে যেতে চলেছে হাওড়া ব্রিজ থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত গঙ্গার পাড় এলাকা। রূপান্তরের এক জাদুকরি ছোঁয়া লাগছে গ্র্যান্ড ফরশোর রোড সংলগ্ন অঞ্চলেও। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই পুরো এলাকাটিকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার মেগা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে, লন্ডনের বিখ্যাত 'লন্ডন আই'-এর আদলে এখানেও মাথা তুলে দাঁড়াবে বিশ্বমানের 'কলকাতা আই', যা পর্যটকদের দেবে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।
নজরকাড়া মূল আকর্ষণ: ৬০ ফুটের 'দুর্গা শক্তি'
এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে দেবী দুর্গার একটি বিশাল ও চোখধাঁধানো ধাতব মূর্তি। ‘দুর্গা শক্তি’ নামের এই অনন্য ভাস্কর্যটির উচ্চতা হবে প্রায় ৬০ ফুট। রাজ্যবাসীর আবেগকে ছুঁয়ে যাওয়া এই সুবিশাল মূর্তিটির নির্মাণকাজ আগামী দুর্গাপুজোর আগেই সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, যা উদ্বোধনের পর থেকেই পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।
ঢেলে সাজানো হবে গঙ্গার ঘাট ও আধুনিক পরিকাঠামো
সমগ্র এলাকার সৌন্দর্য্যায়ন ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে বেশ কিছু সুপরিকল্পিত ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গঙ্গার ঐতিহাসিক ঘাটগুলির সংস্কার ও রূপবদল করে সেগুলিকে সম্পূর্ণ উন্নত ও আধুনিক রূপ দেওয়া হবে। ঘাট সংলগ্ন এলাকার ঘিঞ্জি ও অস্থায়ী দোকানগুলিকে সরিয়ে সেখানে সুপরিকল্পিত পুনর্বাসন ও আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের সুবিধার্থে এই চত্বরে গড়ে উঠবে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক হাসপাতাল, শপিং মল এবং বিজনেস হাব বা বাণিজ্যিক কেন্দ্র।
সম্প্রতি গত বৃহস্পতিবার রামকৃষ্ণপুর ঘাট সংলগ্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এনবিসিসি (NBCC)-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এলাকা পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী জানান, বেশ কয়েকটি ধাপে এই আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হবে এবং খুব শীঘ্রই এই মেগা প্রকল্পের কাজ মাঠে গড়াতে চলেছে। এই স্বপ্নপূরণের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা হুগলি নদীর দুই পারের পর্যটন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে এক সোনালী দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
মন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, 'গঙ্গাপাড়ের সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে একটি মেটালের তৈরি ৬০ মিটার উঁচু মা দুর্গার মূর্তি এবং তার দু'পাশে দুটি ধুনুচি তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া, সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ থেকে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত যেখানেই সুযোগ রয়েছে, সেখানেই সৌন্দর্যায়নের কাজ (বিউটিফিকেশন) করা হবে। এনবিসিসি (NBCC) নামক একটি সরকারি ডিপার্টমেন্ট পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে মিলে এই কাজটি করছে।'
তিনি আরও জানান, পোর্ট ট্রাস্টের যে সমস্ত জমি খালি পড়ে ছিল বা অবৈধভাবে দখল করা হয়েছিল, সেগুলোর টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। লন্ডনের 'লন্ডন আই' (London Eye)-এর মতো এখানেও বিনোদনের জন্য 'কলকাতা আই' (Kolkata Eye) বা বড় নাগরদোলা ও অ্যামিউজমেন্ট পার্ক করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি, একটি বড় হাসপাতাল, মার্কেট মল এবং রেলের সহযোগিতায় হাওড়া স্টেশন থেকে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত নতুন প্রজেক্টের কাজ করা হবে। রামকৃষ্ণপুর ঘাট ও বাঁধা ঘাট-সহ বেশ কিছু ঘাটের নবীকরণের কাজও করা হচ্ছে।
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