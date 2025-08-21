English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Physically Assaulting Minor Girl: গোপনে স্নানের ছবি তুলে লাগাতার ধ*র্ষ*ণ শালির মেয়েকে! 'শা*রী*রি8ক সম্পর্ক না করলে...' ভয়ংকর ব্ল্যাকমেইল মেসোর...

Pocso Case: আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল। শারীরিক সম্পর্ক না করলে ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার হুমকি। শালীর নাবালিকা মেয়েকে ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার মেসোমশাই ।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 21, 2025, 07:48 PM IST
Physically Assaulting Minor Girl: গোপনে স্নানের ছবি তুলে লাগাতার ধ*র্ষ*ণ শালির মেয়েকে! 'শা*রী*রি8ক সম্পর্ক না করলে...' ভয়ংকর ব্ল্যাকমেইল মেসোর...
নিজস্ব ছবি

দেবব্রত ঘোষ: স্নানের ছবি তুলে মেয়ের বয়সি মেয়েকে বারবার ধর্ষণ। আপত্তি জানালে লুকিয়ে স্নানের ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করে একই কাজ করার অভিযোগ। ভয়ংকর এই কাজের জন্য এবার গ্রেফতার মেয়েটির মেসোমশাই। লিলুয়া থানা এলাকার এই ঘটনা। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস গ্রেফতার করে বাপ্পা প্রামানিককে (৪৭)।

আরও পড়ুন, Unnatural Death Case: একসঙ্গে টিফিন করেন স্বামী-স্ত্রী! বউ বেরিয়ে যেতেই ৮ তলা থেকে বীভত্‍স কাণ্ড....

বৃহস্পতিবার তাকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের বাসিন্দা বাপ্পা প্রামানিক বর্তমানে কর্মসূত্রে হাওড়ার লিলুয়ায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। সেখানেই থাকতেন শালি ও তার পরিবার। অভিযোগ, তার শালির মেয়ের স্নান করার আপত্তিকর ছবি তিনি তুলে ব্ল্যাকমেল করছিলেন শারীরিক সম্পর্কের জন্য।

এমনকি সমাজ মাধ্যমে সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেবার হুমকি দেন। ভয়ে ওই নাবালিকা কিছু বলতে পারেনি। তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর বাড়ির লোককে বিষয়টি জানায় ওই নাবালিকা।হাওড়া সিটি পুলিসের ডিসিপি নর্থ বিশপ সরকার জানান, লিলুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

পকসো আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয় মেসোমশাইকে। এদিন আদালতে পেশ করা হলে তিন দিনের পুলিস হেফাজত হয়। ওই নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় আদালতে। পরিবারের লোকেরা চাইছেন অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তি।

আরও পড়ুন, Bengal Weather: ভারী বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, ঘন ঘন বাজ পড়ছে! কাল-পরশু বৃষ্টি বাড়বে! কতদিন চলবে দুর্যোগ?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

Tags:
Physical assaultMinor girlblackmailHowrahcrimePOCSO
পরবর্তী
খবর

Kaushiki Amavasya in Tarapith: তারাপীঠ মহাশ্মশানের পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে তপস্যা বশিষ্ঠ মুনির, এখানেই মা তারার দর্শন বামাক্ষ্যাপার...
.

পরবর্তী খবর

New Bill in Parliament: গুরুতর অভিযোগে ১ মাসে হেফাজতে থাকলে পদ চলে যাবে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্য...