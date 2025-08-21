Physically Assaulting Minor Girl: গোপনে স্নানের ছবি তুলে লাগাতার ধ*র্ষ*ণ শালির মেয়েকে! 'শা*রী*রি8ক সম্পর্ক না করলে...' ভয়ংকর ব্ল্যাকমেইল মেসোর...

Physically Assaulting Minor Girl: গোপনে স্নানের ছবি তুলে লাগাতার ধ*র্ষ*ণ শালির মেয়েকে! 'শা*রী*রি8ক সম্পর্ক না করলে...' ভয়ংকর ব্ল্যাকমেইল মেসোর...
Pocso Case: আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল। শারীরিক সম্পর্ক না করলে ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার হুমকি। শালীর নাবালিকা মেয়েকে ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার মেসোমশাই ।
দেবব্রত ঘোষ: স্নানের ছবি তুলে মেয়ের বয়সি মেয়েকে বারবার ধর্ষণ। আপত্তি জানালে লুকিয়ে স্নানের ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করে একই কাজ করার অভিযোগ। ভয়ংকর এই কাজের জন্য এবার গ্রেফতার মেয়েটির মেসোমশাই। লিলুয়া থানা এলাকার এই ঘটনা। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস গ্রেফতার করে বাপ্পা প্রামানিককে (৪৭)।
বৃহস্পতিবার তাকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের বাসিন্দা বাপ্পা প্রামানিক বর্তমানে কর্মসূত্রে হাওড়ার লিলুয়ায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। সেখানেই থাকতেন শালি ও তার পরিবার। অভিযোগ, তার শালির মেয়ের স্নান করার আপত্তিকর ছবি তিনি তুলে ব্ল্যাকমেল করছিলেন শারীরিক সম্পর্কের জন্য।
এমনকি সমাজ মাধ্যমে সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেবার হুমকি দেন। ভয়ে ওই নাবালিকা কিছু বলতে পারেনি। তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর বাড়ির লোককে বিষয়টি জানায় ওই নাবালিকা।হাওড়া সিটি পুলিসের ডিসিপি নর্থ বিশপ সরকার জানান, লিলুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।
পকসো আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয় মেসোমশাইকে। এদিন আদালতে পেশ করা হলে তিন দিনের পুলিস হেফাজত হয়। ওই নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় আদালতে। পরিবারের লোকেরা চাইছেন অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তি।
