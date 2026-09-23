/ভোটের মুখে হাওড়ায় বিরাট ধামাকা: বকেয়া ট্যাক্সের সুদ-পেনাল্টি ১০০% মাফ, সঙ্গে মূল করে বিরাট ছাড়!

দেবব্রত ঘোষ: আগামী নভেম্বর মাসে হাওড়া পুরসভা ভোটের আগে বড় চমক। হাওড়া পুর এলাকার বাসিন্দাদের সম্পত্তির ওপর চালু হতে চলেছে ওয়েভার স্কিম। বুধবার এই কথা বলেন রাজ্যের নগর উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই।
এদিন তিনি বলেন, পুজোর আগেই হাওড়া পুরসভা এলাকায় চালু হতে চলেছে ওয়েভার স্কিম। এই ব্যাপারে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন বহুদিন বাদে এই স্কিম চালু করতে যাচ্ছে হাওড়া পুরসভা। এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন সেইসব নাগরিক যারা বহুদিন পুরসভায় ট্যাক্স জমা দেয়নি। যার ফলে তাদের ট্যাক্সের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। তারা এই সুবিধা পাবেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী মোট বকেয়া টাকার উপর সুদ এবং পেনাল্টির উপর ১০০% ছাড় পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি মূল ট্যাক্স এর ওপর দশ শতাংশ ছাড়ের সুযোগ পাওয়া যাবে।
সবটাই এককালীন হিসাবে টাকা জমা দিতে হবে। এতে করদাতাদের অনেকটা সুবিধা হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। এটা ভোটের দিকে তাকিয়ে এই সিদ্ধান্ত কিনা সেই ব্যাপারে উমেশ রাই বলেন, এর সঙ্গে পুর ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই। মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত। তবে শহরের মানুষ মনে করছে ট্যাক্স নেওয়ার পাশাপাশি পরিষেবা উন্নত করতে হবে। পুর পরিষেবার এখনও বেহাল দশা। এর পাশাপাশি সিপিএম নেতা সোমনাথ গৌতম জানান, যাদের কাছে টাকা আছে তাদের কেন ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হবে। গরিব মানুষকে ছাড় দেওয়া দরকার। এটা আসলে ভোট টানার কৌশল।
উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পেয়ে হাওড়ায় অব্যাহত বিক্ষোভ। আজ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সাঁকরাইলের ধুলোগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জুজুরসাহা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। তাদের অভিযোগ গত চার মাস অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে কোন টাকা পাননি। এই ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েতে ফর্ম ফিল আপ করা এবং যাবতীয় তথ্য জমা দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আগে সবার অ্যাকাউন্টে লক্ষী ভান্ডারের টাকা ঢুকলেও বর্তমানে এলাকার গুটিকয়েক মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে। বেশিরভাগ মহিলা একবারও টাকা পাননি।
এর ফলে তাদের পুজোর কেনাকাটা করতে পারছেন না। নিজেদের জন্য শাড়ি অথবা বাচ্চাদের জন্য কোনও পোশাক কিনতে পারছেন না। এই নিয়ে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে তারা ধুলোগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় ছুটে যায় সাঁকরাইল থানার পুলিস এবং ব়্যাফ। প্রায় চার ঘণ্টা অবরোধ চলে। এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা গিয়ে অবরোধ উঠিয়ে দেয়। এর আগেও হাওড়ার বেশ কয়েকটি জায়গায় একই দাবিতে অবরোধ বিক্ষোভ হয়।
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