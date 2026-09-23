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ভোটের মুখে হাওড়ায় বিরাট ধামাকা: বকেয়া ট্যাক্সের সুদ-পেনাল্টি ১০০% মাফ, সঙ্গে মূল করে বিরাট ছাড়!

Howrah Municipal Corporation: হাওড়া পুরসভা নির্বাচনের আগে বকেয়া সম্পত্তি করের ওপর বিশেষ 'ওয়েভার স্কিম' চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। হাওড়া পুরসভা ভোটের আগে বড় চমক। সরকারের দাবি এটি জনস্বার্থে নেওয়া পদক্ষেপ হলেও বিরোধীদের মতে এটি ভোট টানার কৌশল।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 23, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:42 PM IST
ভোটের মুখে হাওড়ায় বিরাট ধামাকা: বকেয়া ট্যাক্সের সুদ-পেনাল্টি ১০০% মাফ, সঙ্গে মূল করে বিরাট ছাড়!

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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