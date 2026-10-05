বৈষ্ণব পরিবার হওয়া সত্ত্বেও শুরু শাক্ত-উপাসনা! নারায়ণের পাশেই পূজিতা হলেন 'স্বপ্নে'র মা দুর্গা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন শহর। অন্যতম ঐতিহ্যবাহী নগর। একহিসেবে দেখতে গেলে কলকাতার চেয়েও হাওড়ার ঐতিহ্য বেশি। হাওড়া অনেক পুরনো শহরই শুধু নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতি-- সবেতেই হাওড়ার অনন্যতা প্রায় প্রতিটি যুগেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই ছাপ রয়েছে এই নগরের দুর্গাপুজোতেও। হাওড়ায় বহু নামকরা ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন পুজোর অস্তিত্ব আজও আছে। যেমন, বেলকুলাইয়ের দাসবাড়ির পুজো, আন্দুলের ভট্টাচার্য বাড়ি ও কুন্ডু বাড়ির পুজো, পাতিহালের ঘোষবাড়ি ও রায়বাড়ির পুজো।
বেলকুলাইয়ের দাসবাড়ি
হাওড়ার বেলকুলাই গ্রামের দাস পরিবারের পুজোর ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। কিন্তু এই পরিবারের পুজোর কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এদের পুজো শুরু হয় ১৯৩৪ সালে। ওই বছর বাড়ির এক প্রবীণ সদস্যা কাদম্বিনী দেবী স্বপ্নে দেবীর দেখা পান। মূলত তাঁরই জেদে বৈষ্ণব পরিবার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দুই ছেলে চন্দ্রকুমার ও অধরচন্দ্র ওই বছর পুজো শুরু করেন। তার আগে এই পরিবার কেবল বৈষ্ণব উৎসব ছাড়া অন্য কিছু পালন করত না। যে ঠাকুর দালানে কুলদেবতা নারায়ণের পুজো হত, সেখানেই দুর্গাপুজো শুরু হল। নারায়ণের মন্দিরটি জমিদারবাড়ি সংলগ্নই বলা যেতে পারে।
বোধনে দেবীর সঙ্গে নারায়ণ ধান্যলক্ষী
ষষ্ঠীতে বোধন বাড়ির কাছেই বেড়া দেওয়া একটা জায়গার মধ্যে থাকা বেলগাছের তলায় হয়। সেইসময় পারিবারিক দেবতা নারায়ণকেও সেখানে আনা হয়। সঙ্গে থাকেন রূপোর কুনকেতে ধান্যরূপী, ধান্যলক্ষী। তাঁকে ঠাকুরদালানে দুর্গার পাশেই বসানো হয়। তার পাশে বসানো হয় কুলদেবতা নারায়ণকে। প্রথা অনুযায়ী নারায়ণকে কুলপুরোহিত নিয়ে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে যান সাতজন বিবাহিত মহিলা, যাদের আমরা এয়ো বলে থাকি। এরা ধান্যলক্ষীর পাশে নারায়ণকে স্থাপন করবার আগে দুর্গাপ্রতিমাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে থাকেন।
আন্দুলের ভট্টাচার্য বাড়ি ও কুন্ডু বাড়ি
১৬৫১ সালে চুঁচুড়ার নোয়াপাড়া থেকে রঘুনাথ তর্কবাগীশ হাওড়ার আন্দুলের দত্তচৌধুরীদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে আসেন। তৎকালীন জমিদার চৌধুরীরা তাঁকে সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে বসবাসের জন্য জমি দান করেন। কালক্রমে রঘুনাথের বংশধররা হয়ে উঠলেন দত্তচৌধুরী পরিবারের কুলগুরু। ১৬৫৭ সালে রঘুনাথ তাঁর বাসগৃহের ঠাকুরদালানে আটচালায় দুর্গাপুজো শুরু করলেন। এই বাড়ি বছরে দুবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করে-- বসন্তকালে এবং শরৎকালে। বসন্তকালে বাসন্তী পুজো আর শরৎকালে অকালবোধন। তবে এখানে কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনীর পুজো হয় না, হয় হরগৌরীর পুজো। এখানে নেই অসুর! নেই মোষ এবং সিংহও! ষাঁড়ের পিঠে আছেন শিব আর তাঁর পাশে মা দুর্গা। সঙ্গে গণেশ, কার্তিক, লক্ষী ও সরস্বতী। বৈষ্ণব পরিবার হওয়ায় বলি নিষেধ। এ বাড়ির আরেকটি বৈশিষ্ট্য দুর্গাপুজো চলার সময় গরুড়ের পুজো করা। সেসময় গরুড় একটি রূপোর সিংহাসনে পাশেই অধিষ্ঠান করেন। অষ্টমীতে ধুনো পোড়ানো হয়। দশমীতে সিঁদুর খেলার রীতি নেই।
পাতিহালের ঘোষবাড়ি, রায় বাড়ি
দুশো বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে পাতিহালের ঘোষবাড়ির পুজো। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হয়। নবমীর দিন হোম-সহ কুমারীপুজো হয়। পাতিহালের রায়বাড়ির পুজোও বেশ বিখ্যাত। এদের দুর্গাপুজো শুরু হয় ৩০০ বছর আগে বর্ধমান রাজাদের হাতে। একসময় কামান দেগে সন্ধিপুজো শুরু হত। এখন কামান দাগার সেই শব্দ শোনা না গেলেও বাকি সব প্রথাই অটুট।
শিবপুরের ভট্টাচার্যবাড়ি
আজ থেকে ২০০-২৫০ বছর আগে এক সন্ন্যাসী হঠাৎ এই বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন। বেশ কিছুদিন থাকার পরে হঠাৎ তিনি স্থির করেন এ বাড়িতে দুর্গাপুজো করবেন। সেইমতো তিনি জন্মাষ্টমীতে মায়ের কাঠামো তৈরি করেন এবং মহালয়াতে মায়ের চক্ষুদান করেন। সেই রীতি মেনে আজও ভট্টাচার্য বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। এ বাড়িতে দুর্গাদালানের পাশে শেতলার মন্দির আছে। ষষ্ঠীর দিন শেতলা তলায় আগে পুজো হয়, তারপর মায়ের বোধন হয়। এদের পুজোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য-- কলাবউ কার্তিকের পাশে থাকে। আজও জন্মাষ্টমীর দিনই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়। একই কুমোর পরিবার বংশানুক্রমে প্রতিমা তৈরির কাজ করে আসছেন। কৃষ্ণানবমী কল্পে বোধনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চন্ডীপাঠ, হয় দুর্গার দশ হাজার নামজপ, হয় শ্রীকৃষ্ণের পাঁচশো নামজপও। পুজোর তিনদিন ও সন্ধিপুজোয় হয় পাঁঠাবলি। অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো ও নবমীতে হয় বিশেষ যজ্ঞও।
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