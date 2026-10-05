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বৈষ্ণব পরিবার হওয়া সত্ত্বেও শুরু শাক্ত-উপাসনা! নারায়ণের পাশেই পূজিতা হলেন 'স্বপ্নে'র মা দুর্গা

Howrah's Oldest Durga Puja: ভাঙল ঐতিহ্য। মা কাদম্বিনী দেবী স্বপ্নে মা দুর্গার দেখা পান। মূলত তাঁরই জেদে বৈষ্ণব পরিবার হওয়া সত্ত্বেও এ-বাড়িতে শুরু হল তাঁর দুই ছেলে চন্দ্রকুমার ও অধরচন্দ্র ওই বছর পুজো শুরু করেন। তার আগে এই পরিবার কেবল বৈষ্ণব উৎসব ছাড়া অন‍্য কিছু পালন করত না।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 05, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:29 PM IST
বৈষ্ণব পরিবার হওয়া সত্ত্বেও শুরু শাক্ত-উপাসনা! নারায়ণের পাশেই পূজিতা হলেন 'স্বপ্নে'র মা দুর্গা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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