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ইস্তফা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল, এবার রাতের অন্ধকারে প্রধানের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর দুষ্কৃতীদের

Howrah: ঘটনার সময় বাড়িতে পুরুষ সদস্যরা কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগে ঘরের মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ

Published: Aug 09, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:20 PM IST
ইস্তফা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল, এবার রাতের অন্ধকারে প্রধানের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর দুষ্কৃতীদের

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