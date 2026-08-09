/ইস্তফা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল, এবার রাতের অন্ধকারে প্রধানের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর দুষ্কৃতীদের

দেবব্রত ঘোষ: প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ায় রাতের অন্ধকারে পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যের বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালাল একদল দুষ্কৃতী। সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ইট-পাটকেল ছোড়ার পাশাপাশি চলল গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি। শনিবার রাতে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের অন্তর্গত পোলগুস্তিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পোলগুস্তিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ নিজামকে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই পদত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। অভিযোগ,বারবার হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ইস্তফা না দেওয়ায় শনিবার রাতে জনা কয়েক মুখ বাঁধা দুষ্কৃতী নিজাম ও এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির ওপর চড়াও হয়। প্রথমে বাড়ির বাইরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাটি ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর বাঁশ ও লাঠি নিয়ে দরজা-জানালায় কোপ মারার পাশাপাশি ইট ছুড়তে থাকে দুষ্কৃতীরা।
ঘটনার সময় বাড়িতে পুরুষ সদস্যরা কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগে ঘরের মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি দ্রুত ইস্তফা না দিলে রাত দশটার পর ফের হামলা চালানো হবে বলে হুমকি দিয়ে এলাকা ছাড়ে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার বিশাল পুলিস বাহিনী।
আক্রান্ত পরিবারের মহিলাদের দাবি, নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই প্রধানসহ পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ঘরছাড়া। বিরোধীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যে মামলা দিয়ে হয়রান করছে। তাঁদের অভিযোগ, ইস্তফা না দেওয়ায় সিপিআইএম ও আইএসএফ যৌথভাবে চক্রান্ত করে এই তাণ্ডব চালিয়েছে।
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিরোধীরা। আইএসএফ-এর পাল্টা দাবি, ‘কাকে প্রধান করা হবে’ তা নিয়ে তৃণমূলের ভেতরের কোন্দলেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনোযোগ নেই। একই সুর শোনা গিয়েছে বিজেপির গলাতেও। তাদের বক্তব্য, অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই সংঘর্ষের ঘটনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে কারা যুক্ত,সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তার তদন্ত শুরু করেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিস।
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