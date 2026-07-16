/হাড়হিম হাওড়া! প্রকাশ্যেই চড়াও প্রেমিক, সাইকেল থেকে পড়তেই এলোপাতাড়ি ছুরির কোপ, রাস্তায় রক্তস্রোত... চিরঘুমে নাবালিকা

দেবব্রত ঘোষ: ত্রিকোণ প্রেম নাকি প্রেমে প্রত্যাখ্যানের জের? প্রেমিকের হাতে খুন নাবালিকা। ভরসন্ধ্যায় এক নাবালিকাকে প্রকাশ্যে ছুরির কোপ এক যুবকের। শেষে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে হাসপাতালে মৃত্যু ওই নাবালিকার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি হাওড়ার আন্দুল খাটির বাজার চাঁদনিবাগান এলাকার।
ভয়ংকর ঘটনা
অভিযোগ, টিউশন থেকে পড়ে ফেরার পথে রাস্তার উপর ওই ছাত্রীকে প্রকাশ্যে এলোপাতাড়ি ছুরির কোপ মারে অভিযুক্ত প্রেমিক সমীর দাস। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ছাত্রীর চিৎকারে ছুটে আসেন এলাকার মানুষজন। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর।
ওদিকে এই ঘটনার জেরে স্থানীয় মানুষজন অভিযুক্ত প্রেমিক সমীর দাসকে ধরে বেধড়ক মারধর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ডোমজুর থানার পুলিস ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অভিযুক্ত সমীর দাসকে উদ্ধার করে ডোমজুর থানায় নিয়ে যায় পুলিস। মারধরের চোটে গুরুতর জখম হয়েছে অভিযুক্ত যুবকও। বর্তমানে সেও হাসপাতালে ভর্তি।
কেন খুন?
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত প্রেমিক সমীর দাস বীরভূমের বাসিন্দা। হাওড়ার জালান কমপ্লেক্সে কাজ করে। নাবালিকার পরিবারের পূর্ব পরিচিত সে। ওই ছাত্রীর বাড়িতেই ভাড়া থাকত। দশম শ্রেণির ছাত্রী ওই নাবালিকার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে দাবি। প্রেম ঘটিত সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েনের জেরেই ওই ছাত্রীর উপর চড়াও হয় সে। প্রেমিকের ছুরির কোপেই মৃত্যু ছাত্রীর।
কী ঘটেছে?
দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীর বাড়ি আন্দুলের মহিয়াড়িতে। বলুহাটির গ্রাম্য হিতকরী গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে। বুধবার সন্ধ্যায় সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল রিতিকা। অভিযোগ, সেইসময় মহিয়াড়ির খটির বাজারের কাছে আচমকাই ছুরি হাতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিযুক্ত সমীর দাস। আচমকা হামলায় ভারসাম্য হারিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে যায় ওই ছাত্রী। তারপরই তাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে অভিযুক্ত।
সেইসময় খটির বাজারে যথেষ্টই ভিড় ছিল। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান উপস্থিত মানুষজন। ছাত্রীকে বাঁচাতে ছুটে যান তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে তার গলা, বুক ও পেট ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। তাঁরাই অভিযুক্ত প্রেমিক সমীরকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় বিশাল পুলিসবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।
পরিবারের দাবি
যদিও পরিবারের অভিযোগ, তাদের বাড়িতে ভাড়া থাকার সময় থেকেই তাদের মেয়েকে উত্ত্যক্ত করত অভিযুক্ত। ছাত্রীকে প্রেম নিবেদনও করেছিল। কিন্তু তাদের মেয়ে তাতে সাড়া দেয়নি বলে দাবি পরিবারের। শেষে ওই যুবককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই আক্রোশেই তাদের মেয়ের উপর হামলা চালিয়েছে অভিযুক্ত। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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