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হাড়হিম হাওড়া! প্রকাশ্যেই চড়াও প্রেমিক, সাইকেল থেকে পড়তেই এলোপাতাড়ি ছুরির কোপ, রাস্তায় রক্তস্রোত... চিরঘুমে নাবালিকা

Howrah Murder: অভিযুক্ত প্রেমিক সমীর দাস বীরভূমের বাসিন্দা। খটির বাজারের কাছে আচমকাই ছুরি হাতে ছাত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিযুক্ত সমীর দাস। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান উপস্থিত মানুষজন।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:32 AM IST
হাড়হিম হাওড়া! প্রকাশ্যেই চড়াও প্রেমিক, সাইকেল থেকে পড়তেই এলোপাতাড়ি ছুরির কোপ, রাস্তায় রক্তস্রোত... চিরঘুমে নাবালিকা
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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