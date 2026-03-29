Howrah Shocker: ICU-র রোগীর ছুরিকাঁচি নিয়ে তাণ্ডব; পরে সকলের নজর এড়িয়ে রেললাইনে মরণঝাঁপ

  Howrah Shocker: ICU-র রোগীর ছুরিকাঁচি নিয়ে তাণ্ডব; পরে সকলের নজর এড়িয়ে রেললাইনে মরণঝাঁপ

Howrah Shocker: আইসিইউ-র রোগী ছুরি-কাঁচি নিয়ে শুরু করে তাণ্ডব। পুলিসের হস্তক্ষেপে রোগীকে নার্সিংহোমের বাইরে বার করার পরেও ঘটল অঘটন। পুলিসের সামনেই রেললাইনে ট্রেনের সামনে আত্মহত্যা ৩৬ বছরের যুবকের।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 29, 2026, 07:46 PM IST
অসুস্থ যুবকটি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে উঠে পড়ল রেললাইনে! (ফাইল ছবি)

শুভাশিস মণ্ডল: অবিশ্বাস্য ঘটনা! আইসিইউ-র রোগী ছুরি-কাঁচি নিয়ে তাণ্ডব শুরু করে দেন। তড়িঘড়ি পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। পুলিস এসে রোগীকে কোনও ক্রমে হাসপাতালের বাইরে বার করে। কিন্তু তখনও রেহাই নেই, ঘটল চরম অঘটন। পুলিসের সামনেই রেললাইনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল বছরেছত্রিশের ওই যুবক। পুলিসের ঘেরাটোপে থাকলেও কেন তাঁকে বাঁচাতে পারল না পুলিস? উঠছে প্রশ্ন। দোষ কার? প্রসঙ্গত, ওই রোগীর তাণ্ডবের সমস্ত ঘটনাই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে!

অকুস্থল উলুবেড়িয়া

ঘটনাটি ঘটে উলুবেড়িয়ায় বেসরকারি এক হাসপাতালে। গতকাল, শনিবার রাত ১১টার সময়ে হাওড়া বাঁকড়া এলাকার ছত্রিশ বছরের ওই যুবক গলায় ব্লেড চালানো অবস্থায় ভর্তি হন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। বেসরকারি ওই হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তড়িঘড়ি তাঁর অপারেশন করেন। রোগীকে আইসিইউ-তে রাখা হয়। 

ছুরি-কাঁচি নিয়ে তাণ্ডব

বেসরকারি ওই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, রাতে ওই রোগী হঠাৎই আইসিইউ-তে ছিটকিনি দিয়ে অপারেশনের ছুরি-কাঁচি নিয়ে তাণ্ডব শুরু করে দেন। কর্তব্যরত কর্মীরা বিষয়টি দেখেই হকচকিয়ে যান। ভয়ে কেউই তাঁর কাছে যেতে পারেননি। তড়িঘড়ি উলুবেড়িয়া থানার পুলিসকে খবর দেয়া হয়। পুলিস এসে ওই রোগীকে কোন রকমে নার্সিংহোম থেকে বাইরে বের করেন।

ভোররাত্রে ধুন্ধুমার

কিন্তু বাইরে বেরনোর পরেও ওই রোগী তাঁর হাতে থাকা ছুরি-কাঁচি নিয়ে পুলিসকর্মীদের ভয় দেখাতে থাকেন এবং নিজের মাথায় তা দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। হাসপাতালের বাইরে ভোররাত্রে তখন ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে পুলিস এবং ওই রোগীর মধ্যে। দৌড়াদৌড়ি, ধরপাকড়ের চেষ্টা চলতেই থাকে। কিন্তু কোনও ভাবেই তাঁকে আয়ত্তে আনতে পারেনি পুলিস।

মহাবিপদ

কিন্তু এর পরেই ঘটল মহাবিপদ। কিছুক্ষণ এরকম চলার পরে পুলিসের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে সেখান থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত উলুবেড়িয়া স্টেশন-লাগোয়া রেললাইনে উঠে পড়েন ওই যুবক। ঠিক সেই সময়ে একটি লোকাল ট্রেন ছুটে আসছিল। তারই সামনে ঝাঁপ দেন ওই রোগী। সেই ট্রেনের ধাক্কা লাগে যুবকের। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

