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স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ড, হাওড়াতেও এবার স্কাইওয়াক!

Howrah Skywalk:  নিচে বাসস্ট্যান্ড, আর উপরে থাকবে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড,পার্কিং জোন,শপিং মল,সিনেমা হল ও ফুড কোর্ট।

Published: Sep 20, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:40 PM IST
স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ড, হাওড়াতেও এবার স্কাইওয়াক!
Image Credit: হাওড়াতেও এবার স্কাইওয়াক!

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