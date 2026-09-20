/স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ড, হাওড়াতেও এবার স্কাইওয়াক!

দেবব্রত ঘোষ: হাওড়ায় এবার স্কাইওয়াক! বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টেশন চত্বর পর্যন্ত স্কাইওয়ার তৈরির পরিকল্পনা করেছে কেএমডিএ, ,রেল,পুর নিগম ও প্রশাসন। নিচে বাসস্ট্যান্ড, আর উপরে থাকবে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড,পার্কিং জোন,শপিং মল,সিনেমা হল ও ফুড কোর্ট।
হাওড়া বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ভোলবদল। নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে গোটা এলাকা। তৈরি হবে স্কাইওয়াকও। দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেল স্টেশন হাওড়া। প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষের যাতায়াত করেন। স্বাভাবিক কারণেই স্টেশন চত্বরে বাস, ট্যাক্সির আনাগোনা লেগেই থাকে।
এদিকে পাশেই বাসস্ট্যান্ডে চারপাশে জমা জল আর আবর্জনার অস্বাস্থ্য়কর পরিস্থিতি। বাসস্ট্যান্ডটির আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ডপর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধার জন্য তৈরি করা হবে স্কাইওয়াক। এছাড়া হাওড়া স্টেশন থেকে লঞ্চ ঘাট যাবার জন্য সাবওয়ে ও অন্যান্য সাবওয়ে আধুনিক ভাবে গড়ে তোলা হবে। হবে প্রায় ২৫ কোটি টাকা। কাজ সম্পূর্ণ হলে হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরী ঘাট ও ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো হাওড়া স্টেশন যাতায়াত আরও সুবিধা হবে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই জানিয়েছেন, যাত্রী পরিষেবা আরও ভালোভাবে দিতে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে দ্রুত উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের লক্ষ। প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি যাত্রীরা।
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