/যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যে বিপ্লব! হাওড়া স্টেশনে দীর্ঘ সমস্যার অভাবনীয় সমাধান! শুরু হয়ে গেল ৬৩৫... উৎফুল্ল নিত্যযাত্রীরা

দেবব্রত ঘোষ: হাওড়া স্টেশনে সমস্যার অভাবনীয় সমাধান! ৬৩৫ মিটার দীর্ঘ নয়া প্ল্যাটফর্ম ২৪ নম্বরে এবার অনায়াসে এসে দাঁড়াবে ২৬ বগির দীর্ঘ ট্রেন। হাওড়া স্টেশনে আজ, সোমবার চালু হল এই ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মটি, যেটির জন্য এবার এই স্টেশনে কমবে ট্রেন পরিচালনার চাপ। যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত করতে এবং ট্রেন পরিচালনার চাপ কমাতেই হাওড়া স্টেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল এই নতুন প্ল্যাটফর্ম। যাত্রীদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম খুলেও দেওয়া হয়েছে।
৬৩৫ মিটার দীর্ঘ
প্রায় ৬৩৫ মিটার দীর্ঘ এই অত্যাধুনিক প্ল্যাটফর্মটি নির্মাণে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এটি হাওড়া স্টেশনের অন্যতম বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ২৪ ও ২৬ কামরার দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেন সহজেই আসা-যাওয়া করতে পারবে।
লম্বা ট্রেনের কাজ সহজ
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন এই প্ল্যাটফর্ম চালু হওয়ায় হাওড়া স্টেশনের অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের উপর চাপ অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে দীর্ঘ ট্রেন পরিচালনার কাজ আরও সহজ হবে। শুধু তাই নয় ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখতেও এই প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
আগামীর সুরাহা
রেল কর্তৃপক্ষের আশা, ভবিষ্যতে যাত্রীসংখ্যা ও ট্রেন চলাচল আরও বাড়লেও নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম হাওড়া স্টেশনের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং যাত্রীদের যাতায়াতে বাড়তি সুবিধা এনে দেবে।
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