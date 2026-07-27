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যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যে বিপ্লব! হাওড়া স্টেশনে দীর্ঘ সমস্যার অভাবনীয় সমাধান! শুরু হয়ে গেল ৬৩৫... উৎফুল্ল নিত্যযাত্রীরা

Howrah Railway Station New Platform 24: রেল কর্তৃপক্ষের আশা, ভবিষ্যতে যাত্রীসংখ্যা ও ট্রেন চলাচল আরও বাড়লেও নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম হাওড়া স্টেশনের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং যাত্রীদের যাতায়াতে বাড়তি সুবিধা এনে দেবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 27, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:28 PM IST
যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যে বিপ্লব! হাওড়া স্টেশনে দীর্ঘ সমস্যার অভাবনীয় সমাধান! শুরু হয়ে গেল ৬৩৫... উৎফুল্ল নিত্যযাত্রীরা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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